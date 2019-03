Zwei Verletzte bei Unfall auf B471-Brücke

Bei einem Unfall am Montagvormittag auf der B471-Überführung zwischen Olching und Gernlinden sind zwei Frauen verletzt worden, eine davon schwer. Die Straße war rund eine Stunde für den Verkehr gesperrt.

Olching/Gernlinden - Gegen 10.30 Uhr fuhr eine 53-Jährige aus Fürstenfeldbruck mit ihrem Opel Corsa die Staatsstraße 2345 von Gernlinden in Richtung Olching. Auf der Überführung der B 471 bog sie nach links ab, um auf die B 471 Richtung Fürstenfeldbruck aufzufahren. Hierbei übersah sie eine 67-jährige Maisacherin, die mit ihrem Toyota Yaris in Gegenrichtung die Brücke überquerte. Es kam zum Zusammenstoß. Die 53-jährige Unfallverursacherin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in ein Krankenhaus transportiert. Die Unfallgegnerin wurde leicht verletzt und kam ebenfalls ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden in Höhe von rund 20 000 Euro. Die Staatsstraße musste laut Polizei für etwa eine Stunde voll gesperrt werden.