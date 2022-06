Ein bedeutendes Erbe der deutschen Geschichte findet Platz in Olching

Von: Kathrin Böhmer

Das Herzstück unserer Demokratie: Fritz Leuterer (l.), Neffe von Albert Roßhaupter, hat ein Faksimile der Urschrift des Deutschen Grundgesetzes an Bürgermeister Andreas Magg übergeben. Die beiden stehen vor dem Scherenschnitt Roßhaupters, der zum neu gestalteten Platz an der Brucker Straße in Olching gehört. © Weber

Ein wertvoller Teil deutscher Geschichte hat nun einen Platz in Olching: Eine originalgetreue Nachbildung der Urschrift des Deutschen Grundgesetzes. Diese gehörte einmal Albert Roßhaupter, SPD-Politiker, der maßgeblich am Aufbau der Demokratie beteiligt war. Dessen Neffe hat das Dokument der Stadt übergeben.

Olching – Als Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Amtseid schwor, war das einer der seltenen Momente, in denen die Urschrift des Grundgesetzes von 1949 ihren Panzerschrank verlassen durfte. Das historische Dokument, der Sockel unserer Demokratie, wird in der Regel sicher verwahrt. Nur wenn die Spitzenpositionen des Landes neu besetzt werden, bekommt die Öffentlichkeit das Original zu sehen. Bei Ministern hält der Bundespräsident ein Faksimile in der Hand.

Ein Brief von Konrad Adenauer

Genau eine solche originalgetreue Nachbildung, mit jedem Tintenfleck und der Aura der Vergangenheit, ist seit Kurzem im Besitz der Stadt Olching. „Das war schon ein unglaubliches Gefühl, so etwas in den Händen zu halten“, schwärmt Bürgermeister Andreas Magg (SPD). Darauf zu finden sind auch Unterschriften der Mitglieder des Parlamentarischen Rates, die in Bonn das Grundgesetz ausgearbeitet haben. Berühmte Namen sind darunter, wie zum Beispiel Konrad Adenauer, der erste Kanzler der Republik. Oder auch dieser: Albert Roßhaupter, der wohl bekannteste Olchinger.

Der SPD-Politiker, emsiger Streiter für die Demokratie, hatte eine der 300 Erstausgaben erhalten. „Zur Erinnerung“ an die Verabschiedung des Grundgesetzes am 8. Mai 1949, wie Adenauer im Auftrag des Präsidiums an Roßhaupter schrieb. Der Brief erreichte den Olchinger am 12. August 1949 in seinem Haus an der Feldstraße 35. Wenige Monate drauf, am 14. Dezember, starb er mit 71 Jahren. Er hatte Großes vollbracht. Und Historisches hinterlassen: Dokumente, Fotos und Urkunden.

Ganz privat: eine bislang unveröffentlichte Aufnahme Roßhaupters. © mm

Einer, der diese Schätze zu würdigen wusste, ist Fritz Leuterer, 81 Jahre alt. Er ist der Neffe Roßhaupters. Seinen berühmten Onkel hat er nie persönlich getroffen. Aber dafür saß er jahrelang an dessen Schreibtisch. Denn in den 1960er-Jahren studierte Leuterer Elektrotechnik in München. Da passte es gut, dass er, eigentlich aus Bad Wörishofen, bei seiner Tante Liesl (Elisabeth Roßhaupter, die zweite Frau von Albert Roßhaupter) in Olching wohnen konnte.

„Ich habe damals nicht verstanden, welche Rolle mein Onkel gespielt hat. Das hat mich in jungen Jahren gar nicht interessiert.“ Erst einmal war das eigene Leben wichtig. Leuterer verliebte sich in eine Olchingerin und blieb. Das Roßhaupter-Haus wurde 1974 verkauft, als die Tante gestorben war.

Gratulation von der Olchinger SPD zum 70. Geburtstag. Drum herum sind die Lebensstationen des SPD-Politikers in liebevollen Details gezeichnet. reproS: STADTARCHIV /gar © Stadtarchiv

Die Dokumente, die sich angesammelt hatten, gingen an die Angehörigen über. „Irgendwann habe ich sie mir angeschaut“, sagt Leuterer. Dann kam das Jahr, in dem das Grundgesetz 60. Geburtstag feierte, und sich Roßhaupters Todestag zum 60. Mal jährte. Irgendwann folgte die Diskussion, wo Roßhaupter nun gestorben sei, kurzzeitig war fälschlicherweise Nannhofen im Spiel. Darauf folgte eine hitzige Debatte, unter anderem über Leserbriefe im Tagblatt. „Das habe ich aber nicht verfolgt“, sagt der Rentner. Untätig blieb er dennoch nicht: Im Hintergrund kontaktierte er die Beteiligten.

Das Thema erreichte schließlich den Olchinger Stadtrat. Der Sozialdemokrat Alfred Münch hatte beantragt, die Erinnerungen an Roßhaupter aufrechtzuerhalten, nachdem der Grabstein aufgelassen worden war. Ein Platz war ja bereits nach ihm benannt, nun sollte dieser einen würdigen Rahmen bekommen. Mit viel Initiative von Stadtarchivarin Angelika Steer, Peter Eisele vom Bauamt und Mitarbeitern des Bauhofes wurde das Areal gestaltet, mit einem stählernen Scherenschnitt und Informationstafeln zur Biographie.

Schutzhaftbefehl für das KZ Dachau

Der SPD-Politiker war von 1907 bis 1933 Abgeordneter im bayerischen Landtag. Er hielt am 29. April 1933 die letzte Rede im Gremium, gegen das Ermächtigungsgesetz. Seine Reden gelten heute als Lehrstück für fundierte Sozialpolitik und Zivilcourage, lobte Bürgermeister Magg bei der Eröffnung des neuen Platzes. Für Roßhaupter hatte sein Engagement gegen die NSDAP Folgen: Sein Haus wurde durchsucht. Dort wurden angeblich Schriftstücke für eine ausländische Zeitung gefunden, „um gegen Deutschland zu arbeiten“. Der SPD-Mann kam erst nach Fürstenfeldbruck, dann ins KZ Dachau bis März 1934. Der Schutzhaftbefehl liegt nun auch im Original vor. 1944 wurde Roßhaupter erneut verhaftet. Doch er blieb am Leben.

So konnte er nach dem Krieg beim Aufbau der Demokratie helfen: bayerischer Verfassungsausschuss, SPD-Fraktionsvorsitz, Minister für Arbeit und soziale Fürsorge, sogar stellvertretender Ministerpräsident im Kabinett Hoegner.

Sein Neffe zollt den Verdiensten seines Onkels großen Respekt. Eines beeindruckt ihn mit am meisten, der Weg vom Lackierer-Lehrling in die große Politik: „Im Grunde war er ein einfacher Arbeiter bei der Bahn. Von dort aus wurde er in den Landtag gewählt.“ Und so wurde er selbst zu einem Teil der deutschen Geschichte.

