Sie müssen immer mehr Menschen mit Lebensmitteln versorgen: Tafeln jetzt mit Zentrallager

Hohe Inflation, viele Flüchtlinge aus der Ukraine: Die Tafeln im Landkreis müssen immer mehr Menschen versorgen.

Olching – Um das zu schaffen, hat die Bürgerstiftung für den Landkreis als Trägerin jetzt ein Zentrallager in Olching in Betrieb genommen. Für die Logistik der Ehrenamtlichen ist das ein gewaltiger Schritt.

Die Erfolgsmodelle anderer zu kopieren, hat in der Wirtschaft eine lange Tradition. Auch die Tafeln im Landkreis haben diese als „Best-Practice-Methode“ bekannte Vorgehensweise angewandt – und sich bei ihren Lieferanten etwas abgeschaut. Supermärkte, Hersteller oder Logistiker nutzen seit vielen Jahren Zentrallager, um das Optimum aus ihrer Logistik heraus zu kitzeln. Ähnlich operieren jetzt auch die Ehrenamtlichen, die mittlerweile rund 2000 Menschen regelmäßig mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln versorgen – wenn auch eine Nummer kleiner.

Digitalisierung hat Einzug gehalten

Die neue Zentrale liegt versteckt in einer kleinen Seitenstraße im Olchinger Süden. Auf gut 200 Quadratmetern stapeln sich Nudeln, Mehl, Soßen, Kekse und unzählige andere Produkte in Schwerlastregalen. Wie bei den großen Vorbildern trennen gelb-schwarze Markierungen am Boden Lager- und Durchgangsflächen. Und natürlich hat auch die Digitalisierung Einzug gehalten. Was wo in welcher Menge lagert, kann elektronisch abgerufen werden.

Herr über dieses kleine Reich ist Georg Marks. Er ist der Logistiker der Tafeln unter dem Dach der Bürgerstiftung – und schon ein wenig stolz auf das neue Lager. Die Vorteile liegen für ihn auf der Hand: Jetzt könne die Tafel auch größere Mengen abnehmen – etwa wenn ein Hersteller oder Logistiker mehrere Paletten abzugeben habe. Durch eine Lager-Software kann jede Tafel zudem sehen, was vorrätig ist – und was bald verbraucht werden muss. Außerdem ist das Lager für die Tafeln in Fürstenfeldbruck, Olching, Maisach und Puchheim/Eichenau verkehrsgünstig und zentral gelegen. „So heben wir das Ganze auf eine professionellere Ebene“, sagt Georg Marks.

Teil des neuen Lagers ist auch eine 16 Quadratmeter große Kühlzelle. Milch, Joghurts oder Wurstwaren können dort gelagert werden. Und Gemüse bleibt länger haltbar. Bisher gab es dafür lediglich Kühlschränke bei den einzelnen Ausgabestellen. Finanziert wurde die Kühlzelle von der Tafel Bayern, die dafür im Gegenzug Produkte für Ausgabestellen in anderen Landkreisen lagern darf.

Zusammenarbeit mit Lebensmittelrettern

Das neue Lager erlaubt auch eine noch bessere Kooperation mit den Lebensmittelrettern aus Fürstenfeldbruck. Auch diese haben Zugriff auf die Bestände. Allerdings gilt die Regel: Erst ist die Tafel am Zug, dann die Lebensmittelretter. „Wir fangen Lücken auf“, erklärt Sabine Kemmet, die sich seit Langem in dem Verein engagiert. Gemeint sind etwa ablaufende Lebensmittel, die die Tafeln nicht mehr schnell genug an ihre Kunden bringen.

Das neue Lager macht den Helfern nicht nur die Arbeit einfacher. Es ist auch nötig, um auf Veränderungen zu reagieren, erklärt Katrin Rizzi, Geschäftsführerin der Bürgerstiftung. Denn viele Supermärkte würden weniger Waren bestellen – so dass auch für die Tafeln weniger abfalle. Mit der neuen Fläche könne man Großhändlern, Herstellern und Logistikern auch größere Mengen abnehmen.

Dass das nötig ist, davon sind alle bei der Tafel überzeugt. Denn die Zahl der Kunden werde steigen, ist Katrin Rizzi überzeugt. Spüren werde man das spätestens im nächsten Jahr – wenn die Nebenkostenabrechnung für 2022 kommt.

Die Tafeln

brauchen nicht nur mehr Lebensmittel sondern auch mehr Helfer. Gesucht wird insbesondere ein Bundesfreiwilligendienstleistender (Bufdi), der sich um die Logistik kümmert. Interessenten können sich bei der Bürgerstiftung für den Landkreis melden.

