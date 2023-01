Bonbon-Krise beim Gaudiwurm: Jetzt soll es Gummibärchen regnen

Von: Kathrin Böhmer

Bären statt Bonbons: Bei einer spontanen Aktion wurden 22 000 Tüten Gummibärchen für den Olchinger Gaudiwurm gesammelt. Geliefert werden sie aus einer Süßigkeitenfabrik in Moorenweis. © Norman Krauß via www.imago-image

Olching hat den größten Faschingszug der Region, was die Organisatoren vor ebenso große Herausforderungen stellt – auch finanziell. So wurden jetzt erstmals die Gratis-Bonbons für die Teilnehmer gestrichen.

Olching – Doch nun gibt es eine unverhoffte Spende: ganze 22 000 Tüten Gummibärchen. Dafür sorgte eine echte Olchinger Faschingsbegeisterte.

Keine Guadl beim Faschingszug? Das kommt zumindest für Faschingsfan Michaela Nauder gar nicht in die Tüte. Nauder ist in Olching geboren und an der Hauptstraße aufgewachsen. Der Gaudiwurm gehört seit ihrer Kindheit zu einem der Highlights im Jahr, sie war selbst oft begeistert als Teilnehmerin dabei und sogar im Vorstand des Faschingsvereins „OTF Kids“ aktiv. „Ich liebe den Faschingszug und deshalb soll er auch heuer genauso wie immer ablaufen“, sagt sie. Sprich: mit reichlich Süßigkeitenregen und leuchtenden Kinderaugen. Und genau deshalb startete sie kürzlich eine Hilfsaktion für den Gaudiwurm.

Nauder war nämlich entsetzt, als sie im Tagblatt las, dass es dieses Jahr erstmals keine Gratis-Bonbons für die Zugteilnehmer mehr geben wird, die sie dann in die närrische Menge schmeißen können. Ludwig Gruber, Vize-Vorsitzender des Faschingszugskomitees, hatte berichtet, dass die Organisatoren mit explodierenden Kosten für die Mega-Veranstaltung zu kämpfen haben, die Jahr für Jahr tausende Narren anzieht und somit als größte der Region gilt. Erstmals müssen die Zugteilnehmer (25 Wagen plus Fußgruppen) deshalb einen Faschings-Soli von zwei Euro bezahlen. Außerdem gibt es demnach sogar in der Karnevalshochburg Köln akute Lieferschwierigkeiten bei den Kamelle. Dort hake es aber am Personal. Also hat das Komitee die Guadl für die Zugteilnehmer gestrichen.

Möglichkeiten ausgelotet

Nauder konnte es gar nicht fassen, auch wenn sie ausdrücklich betont, dass die engagierten Mitglieder des Faschingszugkomitees nichts dafür könnten. „Wir sind sehr dankbar für diesen Verein und dafür, dass er mit sehr viel Herzblut und Engagement das alles auf die Beine stellt.“ Trotzdem wollte sie das so nicht stehen lassen. „Ich habe mich sofort darum gekümmert, welche Möglichkeiten es gibt, hier die Wagenbauern und Fußgruppen, die eh schon alle Kosten selbst übernehmen, unterstützen zu können.“

Pluspunkt: Die Faschingsbegeisterte arbeitet im Servicebüro des Stadtmarketingvereins Olching, der bestens vernetzt ist. In einer spontanen Aktion wurden Vereine und Geschäftsleute befragt, wer sich an einer Spende beteiligen will.

Große Resonanz

Die Resonanz sei überwältigend gewesen und das in kürzester Zeit. „Wir haben die tolle Zahl von 22 000 Gummibärchen-Tüten zusammengebracht“, berichtet Nauder. Diese werden aus der Süßigkeitenfabrik in Moorenweis angeliefert. Sponsoren sind die Mitglieder des Stadtmarketingvereins, vier Olchinger Unternehmen (Jeans House Olching, Versicherungsbüro Mutke & Gemmeke, Kanzlei Dr. Metschkoll und buggyfit), drei Vereine (SV Esting, Minigolf Sport Klub Olching Jugend und Minigolf Sport Klub Olching) sowie drei Privatpersonen. Dass die Jugendlichen 500 Tüten aus ihrer Vereinskasse spendieren, sei besonders klasse, so Nauder.

Welche Gummibären es genau sind, wird sich zeigen, wenn die Lieferung ankommt. Und die närrische Gemeinde wird diese spätestens in rund einem Monat, am Faschingsdienstag, 21. Februar, selbst begutachten können. Im besten Fall werden dann Gummibärchen und Bonbons von den Wagen regnen. Das Faschingszugkomitee selbst hat ja ebenfalls Süßigkeiten geordert – wenn sie denn aus Köln ankommen.

Michaela Nauder lebt übrigens bereits seit 20 Jahren nicht mehr in Olching, sondern in Mammendorf. „Den Faschingszug dort habe ich aber noch nie gesehen, weil ich immer beim Olchinger bin.“

