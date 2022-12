Feuerwehreinsatz in Olching: Wohnung brennt und ist nicht mehr bewohnbar

Zu einem Wohnungsbrand kam es am Samstag vor dem vierten Advent in Olching.

Kurz vor der Weihnachtsfeier

Von Kathrin Böhmer schließen

Kurz vor ihrer Weihnachtsfeier hatte die Olchinger Feuerwehr noch einen Einsatz: Eine Wohnung an der Heinrich-Kaspar-Schmid-Straße brannte am späten Samstagnachmittag.

Olching - Gegen 16 Uhr musste die Olchinger Feuerwehr ausrücken. In einer Wohnung an der Heinrich-Kaspar-Schmid-Straße war ein Feuer ausgebrochen. Etwa 25 Einsatzkräfte und fünf Fahrzeuge waren vor Ort. Der Brandherd lag im Wohnzimmer. Was genau die Ursache war, muss die Kripo in Fürstenfeldbruck noch ermitteln. Es wird derzeit nicht davon ausgegangen, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Das Feuer war schnell gelöscht, inklusive Aufräumarbeiten war die Feuerwehr knapp zwei Stunden im Einsatz. Wegen der starken Verrußung ist die Wohnung aber aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf einen mittleren fünfstelligen Betrag. Verletzt wurde niemand.

Für die Retter ging es nach dem Einsatz auf die Weihnachtsfeier.

Vor einer Woche waren die Retter unterstützend für die Puchheimer Feuerwehr tätig, als ein Gartenhäuschen lichterloh in Flammen stand und auf das Wohnhaus übergriff.