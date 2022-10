Bürgerversammlung: Breitbandausbau beschäftigt die Olchinger

Von: Andreas Daschner

Die Ausführungen von Bürgermeister Andreas Magg wurden bei der Versammlung zum ersten Mal von Gebärden-Dolmetschern übersetzt. © Peter Weber

Der Breitbandausbau in der Stadt beschäftigt die Olchinger massiv. Das zeigte sich bei der Bürgerversammlung in der Mehrzweckhalle der Georgenschule. Gleich mehrere Nachfragen drehten sich um die Glasfaseranschlüsse.

Olching – Gut 100 Bürger waren zur Versammlung gekommen. Einige davon hingen aber nicht etwa an den Lippen des Bürgermeisters Andreas Magg, als dieser seinen Vortrag hielt. Sie schauten vielmehr auf zwei Dolmetscherinnen für Gebärdensprache, die Maggs Vortrag für Gehörlose übersetzten – erstmals bei einer Olchinger Bürgerversammlung.

„Wir bemühen uns um eine möglichst barrierefreie Stadt“, begründete Magg den Schritt. Ein Service, der gut angenommen wurde: Mehr als ein halbes Dutzend Gehörloser waren bei der Versammlung dabei.

Diskussion

Fragen kamen von ihnen zwar keine. Doch dafür nahmen die restlichen Olchinger rege von der Möglichkeit Gebrauch, Magg zu diversen Themen auf den Zahn zu fühlen. Gleich dreimal ging es dabei um den Breitbandausbau. Ein Bürger sah dabei eine Diskrepanz zwischen den Plänen für Graßlfing und den Aussagen Maggs.

Der hatte erklärt, dass die Telekom ihr Glasfasernetz ab 2026 ausbauen will. Die Anschlüsse in Graßlfing sollen aber bereits 2024 fertig sein. Der Mann fragte: „Wie passt das zusammen?“ Das sei kein Widerspruch, erklärte Magg. Der Ausbau des Netzes in Graßlfing werde durch ein anderes Förderprogramm finanziert und geschehe unabhängig von den Plänen fürs restliche Olching.

Ein Teilnehmerin verwies auf die Homepage des Anbieters Teranet, auf der von einer Kooperation mit Olching die Rede sei. Sie wollte wissen, wie diese Zusammenarbeit aussieht. Dazu erklärte Magg, dass Teranet lediglich eine freiwillige Vereinbarung mit der Stadt unterzeichnet habe, in deren Rahmen die Kommune festlegen kann, wo genau in der Straße die Leitungen verlegt werden sollen. Auf die Straßenzüge, die versorgt werden, habe die Stadt keine Einflüsse.

Ein anderer Bürger ärgerte sich indessen darüber, dass verschiedene Firmen Leitungen verlegen können und dafür mehrfach die Straßen und Gehwege aufgerissen werden. „Die müssen dann aus Steuergeldern wieder zugemacht werden“, sagte er. Seine Idee: Netzbetreiber zu schaffen, die – ähnlich wie beim Strom – alle Betreiber durch ihre Kabel schleusen müssen.

Magg erklärte, dass man froh sein müsse, dass die Breitbandversorgung überhaupt ausgebaut werde. „Es ist rechtlich so geregelt, dass jeder Betreiber den Bürgern ein Angebot machen und seine Leitungen verlegen kann“, sagte er. Als Bürgermeister sei er deshalb der falsche Ansprechpartner, da die Gesetze vom Bund gemacht werden. Der Fragensteller forderte jedoch, dass sich die Bürgermeister der Kommunen für eine Netzbetreiber-Lösung stark machen sollten.

Es gab aber auch noch andere Themen: Der Behindertenbeiratsvorsitzende Alfons Keim bemängelte die Beschriftung der Busse an Haltestellen mit mehreren Linien. Gerade ältere Menschen, die sich beim Lesen schwer täten, wüssten oft nicht, ob sie im richtigen Bus sitzen. Magg erklärte, dass dafür der Landkreis zuständig sei. „Wir werden die Anregung aber weitergeben“, versprach er.

Zugeparkte Straßen

Auch zwei Anträge wurden gestellt. Ein Mann ärgerte sich über die zugeparkten Straßen in der Stadt und forderte, dass der Stadtrat sich mit einer Parkraumbewirtschaftung beschäftigt. Doch das wurde von den anwesenden Olchingern mit 27:39 Stimmen klar abgelehnt.

Behälter für Flaschen

Eine andere Teilnehmerin beantragte, Behälter für Pfandflaschen an den städtischen Mülleimern zu testen. Dies ließ Rathauschef Magg aber gar nicht abstimmen. Er hielt die Idee nämlich für gut und versprach, diese Behälter testweise an zwei oder drei exponierten Stellen anzubringen.

