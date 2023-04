Busbahnhof vor Olchinger Schulen geplant

Von: Kathrin Böhmer

An der Georgenstraße in Olching befinden sich die Mittelschule und das Gymnasium, das derzeit saniert wird. Viele Schüler werden morgens und mittags mit Schulbussen gebracht beziehungsweise geholt.

Olching – „Das funktioniert so leidlich“, erklärt Bauamtsleiter Markus Brunnhuber auf Tagblatt-Anfrage. Das befürchtete Verkehrschaos nach dem Bau der Mittelschule vor über zehn Jahren sei aber ausgeblieben. Trotzdem soll die Situation vor Ort besser geregelt werden.

Die Stadt Olching hat in ihrer Finanzplanung eine Million Euro einkalkuliert, damit an dieser Stelle ein Busbahnhof gebaut werden kann. Die Zuständigkeit liegt bei der Kommune und nicht beim Landkreis. Das Projekt wird aber wohl auch entsprechend gefördert.

Eigene Parkbuchten

Die Busse haben bei dem sogenannten Bahnhof anders als bei gewöhnlichen Haltestellen eigene Parkbuchten, die sie benutzen, und reihen sich nicht hintereinander auf. Die Schüler können außerdem komfortabler warten unter einem überdachten Bereich.

Bislang befindet sich diese Planung im absoluten Frühstadium. „Es gibt lediglich Skizzen“, wie Brunnhuber berichtet. Außerdem hänge es davon ab, wie der Umbau des Gymnasiums laufe. Dadurch, dass hier noch große Baufahrzeuge verkehren, werde die Straße erst als allerletztes dran kommen. Außerdem müssen laut Markus Brunnhuber noch Grundstücksangelegenheiten geklärt werden. Hier zeigt sich der Bauamtsleiter aber optimistisch.

In Olchings Kämmerei rechnet man erst in den kommenden zwei Jahren, also 2025, damit, dass ein großer Batzen Geld benötigt werde. Im aktuellen Haushaltsplan sind lediglich Planungskosten von rund 20 000 Euro vorgesehen, 2024 dann 40 000 Euro und 2025 schließlich eine Million Euro.

Finanzloch

Zur Sprache kam der neue Busbahnhof im Zuge der Haushaltsberatungen. Dass hierfür eine Million Euro eingeplant sind, obwohl die Stadt in den kommenden Jahren mit einem riesigen Finanzierungsloch rechnen muss, sorgte für kritische Stimmen aus ungewohnter Ecke. So hatte sich Grünen-Sprecherin Ingrid Jaschke erkundigt, ob die Investition in den Öffentlichen Nahverkehr in dieser Dimension notwendig sei.

Am Ende wurde der Haushaltsentwurf mehrheitlich beschlossen, Kritik gab es zu nicht unerheblichen Teilen an den geplanten Investitionen im Vermögenshaushalt, allerdings bezog sich diese nicht auf den Busbahnhof.

