Nach Corona-Lockdown: Wirt öffnet Biergarten zwei Tage zu früh - und wird prompt ertappt

Zwei Tage zu früh stießen die ersten Biergartenbesucher an.

Verordnung falsch verstanden

von Ingrid Zeilinger schließen

Am Sonntag durften die Biergärten im Landkreis Fürstenfeldbruck wieder öffnen. Doch so lange wollte ein Wirt in einem Olchinger Ortsteil nicht mehr warten. Und prompt wurde er ertappt.

Olching - Der Wirt sperrte seinen Biergarten bereits am Freitag auf, und natürlich kamen die ersten Gäste. Ein Passant beobachtete das und meldete sich bei der Polizei. Als die Beamten kamen, war einiges los. Der Wirt behauptete, er habe die Ausführungen im Internet falsch verstanden.

Corona im Landkreis Fürstenfeldbruck: Wirt öffnet Biergarten zu früh - nun droht ihm ein Bußgeld

Auch wenn die Gäste damit nicht einverstanden waren, beendete die Polizei beendete den Biergartenbetrieb. Den Wirt erwartet nun ein Bußgeldbescheid wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.

Nachdem der Landkreis am Donnerstag den fünften Tag in Folge unter der 100-er Corona-Inzidenz lag, stehen Regelerleichterungen ins Haus. Diese betreffen auch die Außengastro. Und an einer Tankstelle in Geiselbullach gerieten mehrere Personen erst aneinander, dann kam es zu gefährlichen Szenen auf der Straße: Mehrere Leuten haben die Insassen eines Fahrzeugs angegriffen. Einer verpasste einem Opfer sogar einen Kopfstoß. Weitere Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck lesen Sie hier.

FFB-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser brandneuer FFB-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Fürstenfeldbruck – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.