„Dafür bestens geeignet“: CSU fordert grüne Welle für Linienbusse via Funksteuerung

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Busse sollen Vorfahrt haben. © mm

Der Verkehr auf Olchings Hauptstraße ist zu Stoßzeiten arg strapaziös. Nicht nur für die Nerven der Autofahrer, sondern auch für alle anderen Verkehrsteilnehmer. Die CSU hat eine Idee.

Olching – Die CSU hat nun eine Idee, wie die Situation etwas entzerrt werden könnte: Vorfahrt für Busse. Das soll gleich noch ein anderes Problem beheben.

Es klingt nach einer ziemlich grünen Idee, sie kommt aber von den Schwarzen: Vorfahrt auf Olchings Hauptstraße für den Linienbusverkehr, durch eine grüne Welle quasi auf Knopfdruck. Die CSU brachte diese Idee bei ihrem Pressegespräch vor, an dem die Stadträte Andreas Hörl, Maximilian Gigl und Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer teilnahmen. Bauer ist sich sicher: „Olching ist dafür bestens geeignet.“

Attraktiver ÖPNV

Im Prinzip wollen die Christsozialen zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen: Stau vermeiden und den Öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) attraktiver machen, weil er schneller ist. Es scheint notwendig: „Wir hören immer wieder Beschwerden von Menschen, dass eine große Zahl Busse leer in der Umgebung herumfährt“, erklärt Bauer. Über den Erfolg einer Linie, wie etwa der neuen Innenstadtlinie, könne man aber erst nach zwei Jahren befinden. „Wir müssen uns das dann auch anschauen, weil die Stadt Olching ja Zuschüsse zahlt“, betont Bauer.

Beim Pressegespräch: die CSU-Stadträte Andreas Hörl (v.l.), Maximilian Gigl und Tomas Bauer. © WEBER

Funksteuerung

Aber recht leicht ließe sich eine Sache umsetzen: Die Ampeln sollen für die Busse in der Olchinger Hauptstraße immer auf Grün springen. Das ermöglicht eine bestimmte funkgesteuerte Technik, die auch schon in Städten wie München eingesetzt wird. Die MVG-Busse sind standardmäßig damit ausgerüstet. Bereits aus mehreren hundert Metern Entfernung kündigt der Bus per Funk an, dass er bald die Kreuzung erreichen werde. So soll rechtzeitig auf Grün geschaltet werden. In Olching seien es vorrangig Fußgängerampeln, die Busse aufhalten und zu Stau in den Zufahrtsstraßen führen, und nicht etwa Querstraßen, argumentiert die CSU. Es müssen also vorrangig einfach Fußgänger warten. „Querstraßen haben wir nur am Gymnasium, wo eh nur zwei Autos fahren, und beim Bahnhof fährt der Bus selbst rein.“ Die Fraktion wird deshalb einen entsprechenden Antrag an den Stadtrat einreichen. Die Kosten würden sich auf wenige Tausend Euro belaufen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der Vorstoß ist alles andere als abwegig. Das zeigt sich auch bei einer Nachfrage bei der zuständigen Stelle im Landratsamt. „Sie rennen bei uns damit offene Türen ein“, erklärt Hermann Seifert. Für ihn ist ein klarer Pluspunkt: die Pünktlichkeitsquote der Busse. Die Linie 843, die von Emmering nach Olching fährt, sei so ein Sorgenkind. Bereits vor acht Jahren hätte man ein Gutachten hierzu erstellt. Für Seiffert ist bezüglich der grünen Welle klar: „Da kann man schon etwas gewinnen, dass die Busse pünktlicher sind.“

Olching prädestiniert

Olching wäre prädestiniert dafür, da die Busse nur auf der Hauptstraße unterwegs seien und es eben die Querstraßen-Problematik nicht gibt. Seifert spricht von einem Zeitraum von wenigen Monaten, in dem das Ganze umgesetzt werden könnte. Entscheidend sei, dass die Ampelanlage umgerüstet werde, was wiederum in der Zuständigkeit der Stadt liege.

Fahrradfahren war auch ein Thema beim CSU-Gespräch. Fraktionsvorsitzender Bauer, selbst gerne mit dem Drahtesel unterwegs, sah dies als großen Vorteil an, um Probleme wie Stau in der Hauptstraße zu umgehen. Aber: „Die Fahrradstraßen haben gar nichts gebracht.“ Verwirrende Vorfahrtsregelung und viele Schilder: Für das gleiche Geld hätte man besser die Schlaglöcher beseitigt. Das war ein Hieb gegen die Grünen, die die Fahrradstraßen als Bypass zur Hauptstraße als ihren Erfolg verbucht hatten.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.