CSU will Architektur-Maßstäbe setzen

Während andere Parteien noch an ihrer Liste für die Kommunalwahl 2020 feilen oder Bürgermeister-Kandidaten suchen, prescht die Olchinger CSU-Fraktion bereits mit ziemlich detaillierten Inhalten hervor. Bei einem Pressegespräch stellte sie diese vor.

Olching – Eine Forderung: Die Stadt soll nicht kleckern, sondern klotzen, wenn es um die neue Bebauung mit Geschäften, Wohnungen und möglicherweise einem neuen Bahnhof in der Stadtmitte („Paulusgrube“) geht. „Wir müssen die Durchschnittlichkeit beim Bauen durchbrechen“, sagte Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer. Eine S-Bahnfahrt von Pasing zum Hauptbahnhof zeige, dass die Neubauten der vergangenen 20 Jahre öde sind. Es herrsche das Prinzip „Schuhschachtel“ vor: klein und günstig. Das soll sich nicht übertragen: „An diesem Standort wollen wir nicht auf die billigste Lösung setzen“, betonte Bauer. Es sollte eine Architektur sein, die zum Vorbild für die Region werde. Wer auch immer das Projekt, das sich in der Vorentwurfsphase befindet, umsetze, könnte entsprechende Vorgaben erhalten. „Die Olchinger sollen ein Gebäude haben, auf das sie stolz sein können.“ Eine Aufwertung wünsche er sich auch für die Anbindung an Amper und Amperkanal.

Die Südwestumfahrung

Ein Dauerbrenner ist die Südwestumfahrung. Die hat sich zum Leib- und Magenthema von CSU-Vize-Bürgermeisterin Maria Hartl entwickelt, die selbst an einer Hauptverkehrsstraße wohnt. Für sie steht fest: „Wir haben nach wie vor Baurecht.“ Die Trasse, über die seit beinahe 30 Jahren debattiert wird, wird kommen. Es gehe nur um einen den Punkt der veränderten Hochwasserbedingungen. Und der wird noch geklärt. Außerdem wird noch um Grundstücke verhandelt, wovon insgesamt etwa acht erworben werden müssten.

Der CSU-Bürgermeisterkandidat Maximilian Gigl, der den amtierenden Bürgermeister Andreas Magg (SPD) herausfordert, brachte einen weiteren Punkt ins Spiel: „Man muss auch an die Zukunft denken – und größer denken.“ So sei der Blick auf die Entwicklung des Fliegerhorstes unerlässlich. Dort sollen, wenn es nach der Stadt Fürstenfeldbruck geht, irgendwann tausende Menschen wohnen, was sich wieder auf den Verkehr auswirke. Und zwar in Olching – nicht in der Großen Kreisstadt. Die Gegner von Grünen und Freien Wählern argumentieren neben Umweltschutzgründen damit, dass der berechnete Kosten-Nutzen-Faktor der Umfahrung katastrophal sei. Sprich: Das Verhältnis von Verkehrsentlastung und Ausgaben dafür sei in keinster Weise zu rechtfertigen.

Besonders stolz ist die CSU auf ihren Einsatz für die etwa 250 städtischen Mieter. Nach Umstellung auf die Fernwärme seien diese drastischen Nebenkostensteigerungen ausgeliefert gewesen. „Die SPD wollte das unter den Tisch kehren“, sagte Vize-Bürgermeisterin Hartl. Nun hätte die CSU durch Beharrlichkeit erreicht, dass die Mieter ihr Geld zurückbekommen. Laut Fraktionsvorsitzendem Bauer sind es in mindestens zehn Fällen über 1000 Euro. Es handle sich hier um Menschen, die sich kaum selbst getraut hätten, zu protestieren. gar