Digitales Angebot: Landkreise wollen Schüler und Betriebe zusammen bringen

Von: Lisa Fischer

Die Landräte Löwl und Karmasin mit Azubis. © Weber

Ein einfaches „Gefällt mir“ oder „Gefällt mir nicht“ soll den Kontakt erleichtern zwischen jungen Leuten, die eine Lehrstelle suchen, und Unternehmen, die Auszubildende brauchen – mit einer ungewöhnlichen Methode. Das ganze funktioniert wie eine Dating-Plattform im Internet. Ins Leben gerufen haben die Initiative die Landkreise Fürstenfeldbruck und Dachau.

Olching – Einen Lebenslauf erstellen, ein seriöses Foto machen lassen und ein überzeugendes Anschreiben aufsetzen: Die Voraussetzungen für eine formelle Bewerbung sind für junge Berufseinsteiger oft eine Hürde. Eine Online-Plattform soll die Kontaktaufnahme erleichtern. Das niederschwellige Angebot bedient sich dabei eines Kommunikationsweges, den Jugendliche aus der Onlinewelt kennen.

„#Match your future“ heißt die Initiative, die die Kreise Fürstenfeldbruck und Dachau gemeinsam mit merkurtz.media gestartet haben. „Match“ (deutsch: übereinstimmen) ist angelehnt an Portale zur Partnersuche. „Schüler, die eine Ausbildung machen wollen, und Unternehmen, die eine Stelle anbieten, sollen sich auf einer Art Dating-Plattform finden“, erklärte Markus Neubauer von merkurtz.media in einer Pressekonferenz, die in der Lehrwerkstatt des Amperverbands stattfand. Der AV, der in beiden teilnehmenden Landkreisen agiert, war als erstes Unternehmen mit von der Partie bei #matchyourfuture. Dort ist man begeistert von der Idee.

Eigenes Profil

„Jeder hat auf der Plattform sein eigenes Profil, ob Schüler oder Arbeitgeber“, erklärte Neubauer von merkurtz.media. Auf dem Profil eines Schülers können neben einem Foto auch Informationen in den Kategorien „Über mich“, „meine drei Stärken“, „Ich suche“ und Weitere angegeben werden.

Ähnlich laufe es von Seiten der Unternehmen ab. Hier können laut Neubauer Daten und Fakten über die Firma, Karrieremöglichkeiten sowie Ausbildungsplätze angegeben werden.

Dann beginnt der Matching-Prozess. Schüler bekommen Firmen-Profile angezeigt, Betriebe ihrerseits Schüler-Profile. Gefällt dem Nutzer das angezeigte Profil, klickt er auf ja. „Gefällt es nicht, kann man einfach ablehnen.“ Bei einer positiven Willenserklärung von beiden Seiten entsteht das sogenannte „Match“.

Per Video

„Für junge Menschen entfällt damit der erste Druck, wenn sie sehen, es gibt ein Match mit dem Betrieb“, sagte Neubauer. Ab da können sich der zukünftige Azubi und der Mitarbeiter des Unternehmens schreiben, ähnlich einem Whatsapp-Chat, oder auch Gespräche per Video führen.

„Corona hat gezeigt, wie schwierig der persönliche Kontakt ist“, sagte der Brucker Landrat Thomas Karmasin. Um das Kennenlernen künftiger Auszubildender mit Arbeitgebern zu erleichtern, werde das digitale ’matching’ initiiert.“ Stil und Sprache der Plattform seien etwas, das der Jugend gefällt, sagte der Dachauer Landrat Stefan Löwl. „Und das in Zeiten, in denen der Fachkräftemangel ein Thema ist.“

Thomas König, Vorstand des Kommunalunternehmen für Abfallwirtschaft (GfA) hob die Chance hervor, dass über die Plattform Unternehmen aus der Region gesehen werden. „Es gibt viele kleine Firmen, sogenannte ’hidden champions’, die erfolgreich sind, aber nicht wahrgenommen werden“, sagte König.

Bis zum Start der Ausbildungs-Initiative im Herbst können sich nun Betriebe aus den Kreisen Fürstenfeldbruck und Dachau melden, die Azubis suchen und eine Teilnahme an dem Azubi-Event buchen möchten.

So können Firmen mitmachen beim digitalen Azubi-Event

Das digitale Azubi-Event unter dem Motto „#match your future“ findet in den Landkreisen Fürstenfeldbruck und Dachau am 21. und 22. Oktober statt. An beiden Tagen wird das Online-Portal für Schüler geöffnet sein, die einen Ausbildungsplatz suchen.



Unternehmen aus dem Landkreis, die ab 2023 einen Ausbildungsplatz anbieten, können sich ab sofort bei Markus Hamich, Regionalleiter merkurtz.media Fürstenfeldbruck, telefonisch unter der Nummer (0 81 41) 40 01 32 melden oder per Mail an markus.hamich@merkurtz.media Kontakt aufnehmen.



Auskünfte kann man auch per Mail anfordern bei wirtschaftsfoerderung@lra-ffb.de. Das Landratsamt wird in den kommenden Wochen ausbildende Betriebe und Schulen kontaktieren.

