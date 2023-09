Straßensperrungen: Dauerbaustellen nerven die Olchinger

Der Ausbau der Fernwärme in der Senserstraße hat sich verzögert. Die Stadt muss warten, bis der Amperverband die Verlegung von Wasserleitungen beendet hat. © Tietz

Schon seit April werden die Nerven der Anwohner rund um den Bereich Dachauer-, Ring- und Senserstraße in Olching strapaziert. Gleich mehrere Bauvorhaben führen zu halb- und ganzseitigen Straßensperren. Alle paar Wochen wird die Straße an einer anderen Stelle aufgerissen. Dabei war die Planung eine andere.

Olching – „Wir versuchen, Baustellen so zu koordinieren, dass nicht alles auf einmal stattfindet und die Bürger möglichst wenig eingeschränkt sind“, erklärt Verena Abresch. Sie ist bei der Stadt Olching für das Sachgebiet Verkehr zuständig. Eigentlich sollten Amperverband und Stadtwerke zeitlich versetzt die gleichen Bereiche bearbeiten.

Die Stadtwerke bauen das Fernwärmenetz aus, während der Amperverband Wasser- und Abwasserleitungen erneuert. Beides von enormer Bedeutung für die Grundversorgung der Anwohner. So weit so gut. „Aber manchmal kommt das Leben dazwischen“, sagt Abresch. „Das Leben, das dazwischenkam, war der Regen.“

Ab April kam der in großen Mengen. So großen Mengen, dass die gerade begonnenen Bauarbeiten gestört wurden. Der Grundwasserspiegel stieg um über einen Meter höher als erwartet und es mussten Pumpen her. Aber wohin abpumpen? Kurzerhand wurde ein großes Auffangbecken auf dem Ackerland entlang der Ringstraße gegraben.

Problem gelöst? Von wegen. „Der vorhandene Stromanschluss war anfangs nicht leistungsstark genug für die vier Pumpen“, erklärt der verantwortliche Baukontrolleur des Amperverbands auf Nachfrage. Ein Stromaggregat musste her, dessen Lautstärke aber zu einer Anwohnerbeschwerde führte. Kurzerhand wurde für den Amperverband ein leistungsstärkerer Stromanschluss installiert, sodass das Aggregat wieder abgeschaltet werden konnte.

Die regenbedingte Verzögerung führte jedoch auch dazu, dass die Stadtwerke ihre ursprüngliche Planung revidieren mussten. Es galt nun, zügig in der Hofmarkstraße zu beginnen. Dort ist sonst eines der Hochhäuser im Winter ohne Heizungsmöglichkeit. Das gilt es zu verhindern und hat Priorität. Bis Mitte September soll dieser Abschnitt fertiggestellt sein.

Wann dann die Fernwärmearbeiten in der Senserstraße beginnen können, hängt von den Fortschritten des Amperverbands ab. Dieser geht aktuell davon aus, ebenfalls bis Mitte September fertig zu sein, wenn der aktuelle Dauerregen es zu lässt.

Aber das war es noch nicht mit den Schwierigkeiten. Der Stadt waren mehrere private Bauvorhaben in dem Bereich nicht bekannt. Dadurch stand zum Beispiel in der Hofmarkstraße ein Baustellenfahrzeug, das zusätzlich die sowieso schon reduzierte Fahrbahn einengte. In der Senserstraße werden zudem Fassadenarbeiten durchgeführt. Trotz all des Wirrwarrs versuchen Vertreter von Stadt, Amperverband und der Stadtwerke ihr Möglichstes, „damit sich die Einschränkungen in Grenzen halten. Zwei große Baustellen kommen selten vor“, so Abresch.

Andere Bauvorhaben gehen indes wie geplant weiter. In der Schlossstraße auf der anderen Seite der Bahnlinie wird aktuell ab Höhe Hubertusstraße bis kurz vor die Bahnunterführung eine Lücke im Fernwärmenetz geschlossen. In diesem Bereich ist die Straße inklusive Gehweg einseitig gesperrt. Die Arbeiten werden laut Fridolin Felsche, Bereichsleiter Technik bei den Stadtwerken, voraussichtlich bis Ende Oktober beendet sein. Dabei möchte man Sorge tragen, dass der kleine Abschnitt im Bereich der Grundschule und des SV Esting bis Mitte September erledigt ist. (pat)

