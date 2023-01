Defekt: Olchinger Hallenbad ist geschlossen

Von: Andreas Daschner

Teilen

Bleibt vorerst leer: das Schwimmbecken im derzeit geschlossenen Hallenbad an der Heckenstraße. © mm

Vor verschlossenen Türen stehen die Besucher des Olchinger Hallenbads an der Heckenstraße seit 9. Januar. Die in die Jahre gekommene Lüftungsanlage ist hinüber.

Olching – Sie muss erneuert werden – was angesichts von Lieferengpässen dauern kann. Aber in Olching arbeitet man an einer provisorischen Reparatur. Geht alles gut, könnte das Bad bereits nächste Woche wieder öffnen.

Bald 37 Jahre hat die Be- und Entlüftungsanlage im Hallenbad auf dem Buckel. Sie wurde 1986 eingebaut – und geht nun dem Ende ihrer Betriebszeit entgegen. Anfang des Jahres wurde ein Defekt entdeckt, und der Badebetrieb am 9. Januar eingestellt. „Es muss eine komplett neue Anlage angeschafft werden“, sagt Olchings Rathaus-Sprecherin Martina Sohn. Bei der Lieferzeit war aber erst einmal Schlucken angesagt: Vier Monate soll es dauern, bis der Ersatz da ist.

Herber Schlag

Für viele ist die Schließung ein herber Schlag, denn das Hallenbad wird rege genutzt. „Alle sind betroffen – das Schulschwimmen, Vereine und der allgemeine Besucherverkehr“, sagt Sohn. Ohne Lüftungsanlage ist an einen Betrieb nicht zu denken. „Denn dann wird es sehr schnell heiß und feucht in den Räumlichkeiten“, erklärt die Rathaus-Sprecherin.

Aber vier Monate ohne Schwimmbetrieb? Das will man den Olchingern nicht zumuten. „Die Anlage wird momentan provisorisch repariert, damit das Bad so schnell wie möglich wieder in Betrieb gehen kann“, berichtet Sohn. „Damit haben wir eine kreative Lösung gefunden.“ Derzeit sehe es aber so aus, als ob das Bad nicht vor dem 25. Januar wieder eröffnet werden kann. „Es wird repariert, und sobald es funktioniert, werden wir öffnen.“

Wie viel Geld die neue Be- und Entlüftungsanlage samt Einbau kosten wird, steht noch nicht fest. Klar ist aber: „Die finanziellen Auswirkungen auf den Etat für den baulichen Unterhalt des Hallenbads sind erheblich“, sagt Sohn. Die Kosten seien nicht eingeplant gewesen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Wer nun glaubt, dass sich die Olchinger wenigstens viel Geld sparen, weil sie in der Energiekrise das Bad nicht betreiben müssen, der irrt sich, wie Sohn betont. Die Stilllegung des Bades habe nur geringe positive Auswirkungen auf die Ausgabenseite. Denn es muss trotzdem weiter Geld ins Schwimmbad gesteckt werden.

„Man kann insbesondere das Wasser im Becken und in den Leitungen nicht einfach sich selbst überlassen“, erläutert Sohn. Die Wasserqualität müsse weiter überall sichergestellt werden – so zum Beispiel bei den Duschen. Und das Becken müsse ebenso weiter beheizt werden.

Die Ausgaben sind aber nur die eine Seite der Medaille. Die andere: „Es fallen auch noch die Nutzungsgebühren und Eintrittsgelder weg“, sagt Sohn.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.