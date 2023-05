Deutsch-Französische Freundschaft: Eine Diamantene Hochzeit der anderen Art

Gut gelaunt waren Olchings Bürgermeister Andreas Magg und seine französische Amtskollegin Marianne Darfeuille. © Weber

Die Partnerschaft zwischen Olching und dem französischen Feurs gehörte vor 60 Jahren zu einer der ersten ihrer Art. In diesen Tagen wird das Jubiläum gefeiert.

Olching – Und wie die Bürgermeisterin von Feurs betont, ist es gerade in diesen Zeiten wichtig, die Freundschaft zu zelebrieren.

Die Städtepartnerschaft zwischen Olching und Feurs jährt sich heuer zum 60. Mal. Mit einem Festakt feierten das Vertreter beider Kommunen am vergangenen Donnerstag in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM). Rund 100 Gäste nahmen an den Feierlichkeiten teil. Beinahe die Hälfte von ihnen gehörte zur französischen Delegation um Feurs’ amtierende Bürgermeisterin Marianne Darfeuille. Mit ihr waren Stadträte, Mitarbeiter der Stadtverwaltung und hochrangige Vertreter der Stadtgesellschaft von Feurs angereist.

Idee entstand in der Kriegsgefangenschaft

Gemeinsam mit den Olchingern zelebrierten sie „wie aus Feinden Partner wurden und aus Partnern Freunde“, wie es Olchings Bürgermeister Andreas Magg in seiner Festrede formulierte. Magg erinnerte daran, wie die Partnerschaft der Kommunen zustande kam: In Olching machte sich Gemeinderat Albert Leiss ab Mitte der 1950er-Jahre für eine solche Verschwisterung stark.

Unabhängig davon wurde die Gemeinde Feurs tätig. Der damalige Bürgermeister Félix Nigay, hatte sich schon in deutscher Kriegsgefangenschaft dazu entschlossen, sich für die Verständigung beider Völker einzusetzen.

Das Besondere

1963 war es dann so weit und die beiden Gemeinden fanden zueinander. Damals unterschrieben Olchings Bürgermeister Mathias Duschl und Feurs Gemeindeoberhaupt Félix Nigay die Verschwisterungsurkunde in der Turnhalle in der Heckenstraße – knapp ein halbes Jahr, nachdem Konrad Adenauer und Charles des Gaulle den Elysee-Vertrag unterschrieben und so endgültig die deutsch-französische Erbfeindschaft beendeten. Die Städtepartnerschaft zwischen Olching und Feurs gehört zu den Ersten ihrer Art.

Das Besondere zwischen Feurs und Olching sei, so Magg, „dass aus Partnerschaft auf dem Papier in den vergangenen 60 Jahren echte Bande der Freundschaft geworden sind.“ Diese Verbindungen zwischen den beiden Städten zeigen sich an vielen Stellen. Neben Schüleraustauschen haben sich auch viele kulturelle Beziehungen gebildet. Orchester, Musikschulen, Künstler und Vereine stehen in regem Austausch.

Auch die Gewerbeverbände und Verwaltungen der Partnerstädte stehen miteinander in Kontakt. Obwohl Feurs mit rund 8500 Einwohnern kleiner ist als Olching, seien die Herausforderungen in den Kommunen ähnlich, wie sowohl Magg als auch Darfeuille betonten. Zum Beispiel die Belebung der Innenstädte und fehlende Arbeiter in der Gastro.

Daneben lernen auch die Feuerwehren voneinander, wie Josef Wagner, Vorstand der Olchinger Feuerwehr, berichtete, nachdem er zwischenzeitlich zum Einsatz musste. Bei den Kameraden in Feurs gebe es beispielsweise mehr Erfahrungen mit Waldbränden, in Olching habe man oft mit Verkehrsunfällen zu tun. Die Feuerwehren würden sich alle zwei Jahre besuchen. Einerseits zum fachlichen Austausch, aber auch um ihre freundschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu pflegen.

Eine Friedenstaube als Geschenk

Erst vor zwei Wochen war die französische Feuerwehrdelegation in Olching. Bei dieser Gelegenheit wurde Capitaine Francois Perrot mit der Medaille des Deutschen Feuerwehrverbandes für internationale Zusammenarbeit in Bronze ausgezeichnet.

Feurs Bürgermeisterin Darfeuille bekräftigte in ihrer Rede, wie wichtig solche „Bande des Vertrauens“ seien. Gerade jetzt, wo der Krieg an Europas Türe hämmere. Zur „Diamantenen Hochzeit“ brachte sie ein besonders symbolkräftiges Geschenk mit. Eine Friedenstaube aus Metall, gefertigt von einem Künstler aus Feurs. Der Clou: Im Rathaus Feurs befindet vom selben Künstler eine Skulptur der französischen Nationalfigur Marianne.

Damit die Reden der Gemeindeoberhäupter für alle verständlich waren, dolmetschte Yvette Tirolf. Da sie das schon seit Jahren macht, hatte Bürgermeister Magg noch eine Überraschung in petto. Er verlieh ihr den Titel der Ehrendolmetscherin der Stadt Olching.

Die französische Delegation bleibt noch bis Sonntag. Am Samstag besuchen sie die Braumanufaktur Olching. Dort erwartet sie ein bayerischer Abend inklusive „Bayern-Olympiade“. (pat)

