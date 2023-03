Zweite Drehleiter

Die Feuerwehren im großen Check: Braucht Olching wirklich vier Standorte?

Von: Kathrin Böhmer

Die Feuerwehr hat in der Stadt Olching vier Standorte (Beispielfoto) © picture alliance / Britta Peders / Britta Pedersen

Graßlfing muss schneller werden, Geiselbullach benötigt eine bessere Anbindung ans Gewerbegebiet: Das sind nur zwei Erkenntnisse aus dem neuen Olchinger Feuerwehrbedarfsplan. Dieser hat auch eine alte Debatte wieder befeuert: Braucht es wirklich alle vier Standorte?

Olching – Die Stadt Olching hat eine aktuelle Fassung ihres Feuerwehrbedarfsplans vorliegen, mit Erkenntnissen, die nicht alle erfreuen. Die Daten zur technischen und personellen Ausstattung sowie Leistungsfähigkeit wurden nach sechs Jahren von der Kreisbrandinspektion (KBI) auf den neuesten Stand gebracht (siehe Kasten). Ein Resultat: Bei der Einhaltung der Hilfsfrist gibt es Nachbesserungsbedarf.

Ausrückezeiten

Um herauszufinden, ob eine Feuerwehr innerhalb der vorgegebenen Frist von achteinhalb Minuten am Einsatzort sein kann, wird der Zielerreichungsgrad bestimmt. Das sei am Beispiel der Feuerwehr Olching aufgezeigt: Für das erste Löschfahrzeug wurde eine durchschnittliche Ausrückezeit von 4:59 Minuten ermittelt. Ausgewertet wurden in dem Untersuchungszeitraum 241 Alarmierungen, zu 80 Prozent wurde die Frist eingehalten. Die Feuerwehr Esting (5:07 Minuten) verbucht bei 77 Alarmierungen 81 Prozent.

Schlechter sieht es bei den Feuerwehren Geiselbullach (5:08 Minuten) und Graßlfing (6:44 Minuten) aus. Geiselbullach hat bei 160 Alarmierungen einen Zielerreichungsgrad von 69 Prozent, Graßlfing bei neun Alarmierungen lediglich 22 Prozent. Somit wird der Gesamtschnitt auf 79 Prozent gedrückt. Erstrebenswert sind aber 80 Prozent. Die KBI schlägt unter anderem vor, dass Graßlfing schneller werden muss. Für Bürgermeister Andreas Magg (SPD) ist dennoch alles noch im grünen Bereich und vergleichbar mit anderen Orten. Die Sicherheit der Bürger sei in hohem Maße gewährleistet.

Weiße Flecken

Doch trotz vier Feuerwehren gibt es Schwachstellen. Wenn man die Flächen übereinanderlegt, die innerhalb der Hilfsfrist erreicht werden können, bleiben weiße Flecken: Gewerbering B471, Kläranlage, André-Delorme-Straße und Olchinger See. Hier muss nachgebessert werden. Ein Lösungsansatz wird bereits geprüft: Die Brücke am Kapellenweg soll für die Feuerwehr wieder befahrbar werden. Der neue Standort des Olchinger Feuerwehrhauses an der Johann-G.-Gutenberg-Straße wirkt sich laut KBI nicht signifikant aus.

Die Gretchenfrage

Die Feuerwehr ist ein heißes Eisen, immerhin geht es um Ehrenamtliche, die ihre Freizeit für die Allgemeinheit opfern. Das ist auch allen Stadtratsmitgliedern bewusst. Dennoch wird in Zeiten von sehr klammen Kassen die Frage immer lauter: Braucht es wirklich alle vier Standorte?

Der Feuerwehrbedarfsplan gibt darauf je nach Auslegung eine andere Antwort. Während CSU, große Teile der SPD und Bürgermeister Magg klar sagen: Die Auswertung bestätigt die Notwendigkeit aller Standorte, sehen es andere ganz anders.

Am deutlichsten formulierte es Andreas Teichmann (FDP). Für ihn ist die Feuerwehr Graßlfing, deren Feuerwehrhaus gerade für vier Millionen Euro umgebaut wird, überflüssig. „Die Geiselbullacher Feuerwehr deckt das ganze Graßlfinger Moos ab, bis auf zwei Gehöfte.“ Die könnte der Nachbarort übernehmen.

Auch Ewald Zachmann (Für Olching, hieß früher Freie Wähler Olching) wurde deutlich: „Es beleidigt meine Intelligenz, dass das aus den Ergebnissen der KBI hervorgehen soll.“ Mit das meint er ein Wort: Alle vier Standorte seien zwingend notwendig. Dieser Kritik folgte die Mehrheit im Stadtrat. Am Ende lautete der Beschluss: Alle vier Feuerwehren sind notwendig (auch ein Vor-Ort-Standort, um Aktive gewinnen zu können, wie Tomas Bauer für die CSU und Feuerwehrreferent Lorenz Widmann erläuterten). Aber eben nicht zwingend notwendig.

Rumoren im Hintergrund: Kritik am Entstehungsprozess

Bis die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplans (auch als Grundlage für spätere Entscheidungen) vorgelegt werden konnte, gab es einige Hürden zu überwinden. Der Stadtrat hatte 2021 mehrheitlich entschieden, die Prüfung intern durch die Verwaltung in Zusammenarbeit mit den Kommandanten vornehmen zu lassen. Das erfreute nicht alle. Auch Rathauschef Andreas Magg (SPD) hätte ein externes Gutachten eines Fachbüros, wie in vielen anderen Kommunen üblich, bevorzugt.



Tatsächlich gab es nach Vorlage des ersten Entwurfs Kritik. Einige, explizit die Geiselbullacher Feuerwehr, konnten die Ergebnisse zu den Ausrückzeiten und Einsatzgebieten nicht nachvollziehen, da diese von den eigenen ermittelten Zahlen abweichen würden (zum Nachteil der Wehr). Somit wurde die Kreisbrandinspektion (KBI) beauftragt, die Sache zu überprüfen.



Diese wendete aber andere Kriterien an, die sich laut Rathaus in Absprache mit dem Landratsamt an Vorgaben der staatlichen Feuerwehrschule Würzburg orientieren. Diese unterschieden sich neben einem längeren Untersuchungszeitraum vor allem darin, dass ausdrücklich nur das erst- eintreffende Löschfahrzeug gewertet wurde. Die Begründung: Nur dieses (mit bis zu neun Einsatzkräften) könne etwa einen kritischen Wohnungsbrand effektiv bekämpfen. Die KBI hat außerdem Einsätze nicht gewertet, bei denen die Ausrückzeit unter einer Minute lag. Das traf vor allem die Olchinger Feuerwehr mit sogenannten systembedingten Fehlauswertungen. Laut Rathauschef Magg mache das aber schon Sinn, weil man ansonsten auch Einsätze während Übungen oder Folgeeinsätze einbeziehe, die das Bild verfälschen würde.



Olchings Kommandant Josef Gigl, Stadtrat der ehemaligen FWO, jetzt „Für Olching“, sieht das allerdings kritisch. Für ihn werden hier Äpfel mit Birnen verglichen und die angewendeten Kriterien seien nicht nachvollziehbar (was auch FDP-Stadtrat Andreas Teichmann so sah). „Interessant ist, dass es am Ergebnis dennoch nicht viel ändert“, wie Gigl im Stadtrat sagte. gar

Zweite Drehleiter

Die Stadt Olching hat nun zwei Drehleitern und der Feuerwehrbedarfsplan liefert Argumente dafür, dass dies seine Berechtigung hat. So würde die eine neue Drehleiter der Feuerwehr Esting das Stadtgebiet nur zu knapp 30 Prozent innerhalb der Hilfsfrist abdecken.



Dadurch, dass es nun eine zweite bei der Olchinger Feuerwehr gibt, sind es laut KBI 84 Prozent, also deutlich mehr. Trotzdem wurde wieder Kritik laut. Marina Freudenstein (Grüne) sprach sogar von „Schildbürgerstreich“. Denn bei der zweiten Drehleiter handelt es sich um die alte Estinger Drehleiter. Diese hätte laut Feuerwehr nur mit einem immensen Kostenaufwand weiter betrieben werden können, weshalb die Wehr eine neue bekam. Inzwischen stellte sich aber heraus, dass die alte deutlich günstiger instandgesetzt werden konnte. So dient sie nun bei der Olchinger Wehr.

