Eine Ära geht zu Ende: Die Krippenschnitzer sagen Servus

Von: Kathrin Böhmer

Nach dem Muster werden die Figuren und die Krippen gefertigt: Max Gassenhuber in seiner Werkstatt. Der 76-Jährige und seine Ehefrau pflegen das Hobby seit 40 Jahren gemeinsam. © Weber

Die Adventszeit ist auch die Zeit, in der die Menschen ihre Weihnachtskrippen hervorholen und sie aufbauen. Allerdings scheint dies nicht mehr so gefragt wie früher: Die Olchinger Schnitz- und Krippenfreunde müssen sich nun aufgrund von Alter und Nachwuchsmangel auflösen. Damit geht eine echte Ära zu Ende.

Olching – Das Ehepaar Gassenhuber hat eine beachtliche Auswahl, wenn es darum geht, in der Vorweihnachtszeit eine Krippe im Wohnzimmer aufzustellen. 80 Häuschen haben sich in 40 Jahren angesammelt, viele selbst gemacht. Für Gabriele und Max Gassenhuber, 81 und 76 Jahre alt, ist die Schnitzerei zu einer Leidenschaft geworden. Ein lieb gewonnenes Hobby, das die beiden sogar als Ehepaar zusammengeschweißt hat. Doch nun müssen sie aufhören. „Es geht einfach nicht mehr, auch wenn es traurig ist“, sagt Max Gassenhuber. Die Entscheidung ist bereits getroffen.

Schnitzer beim Abbild des Vaters

Das sogenannte Liquidationsverfahren für den Verein der Schnitz- und Krippenfreunde ist eingeleitet. Zum 31. Dezember diesen Jahres wird dieser aufgelöst, nicht ganz überraschend. In der Vergangenheit zeichneten sich schon Probleme ab. In Hochphasen hatte der Verein 40 Mitglieder, aktiv sind mittlerweile nur noch eine Handvoll, die älteste Schnitzerin ist 93 Jahre alt. „Es ist einfach nicht mehr modern. Die jungen Menschen stellen keine Heiligenfiguren mehr auf“, sagt Max Gassenhuber.

Die Gassenhubers gehören zu den 14 Gründungsmitgliedern des Vereins, der auf die Initiative des bereits verstorbenen Ernst Komarek entstand. Komarek hatte Anfang der 1980er-Jahre einen Kurs fürs Brucker Forum angeboten. Wer nun gute 40 Jahre später bei den Gassenhubers zuhause ist, ist im Schnitzhimmel. Die Holzdecke wurde liebevoll verziert, überall findet man kleine Tiere und Menschen aus Holz. Das Paar war sehr, sehr fleißig. Die Ehefrau hat den kleinen Holzmenschen noch Kleidung genäht. Die ein oder andere Anekdote gibt es freilich auch zu berichten.

Einmal hat Max Gassenhuber eine Figur geschnitzt, die seinen Vater darstellen sollte. Nun trug dieser, wie damals modern, den markanten Oberlippenbart und schwarze Haare mit Seitenscheitel. Bei einer Ausstellung sprach ihn darauf ein Besucher an: „Ach, der ist also auch hier.“ Gemeint war Adolf Hitler. Gassenhuber entschied sich daraufhin, die Figur lieber zu entfernen.

Politisch korrekt und divers ist auch hier angekommen: Stolz präsentiert der Olchinger eine dunkelhäutige Engelfigur. „Warum sollen die denn immer nur helle Haut haben?“, fragt er. Im Keller gibt es außerdem Relikte aus der Vergangenheit zu entdecken: Gruselige Masken für den Olchinger Fasching, ähnlich wie Perchten.

Immer montags trafen sich die Krippenfreunde zum Schnitzen, in den Hochzeiten gab es sogar noch mehr Termine. „Ich fürchte aber, einige gingen wieder, weil sie sich so etwas wie eine Schnitzschule erwartet hatten“, berichtet Gassenhuber. Dabei brachte man sich alles selbst bei, natürlich mit der ein oder anderen Anleitung und Tipps. Es ging aber ebenso um das Gesellige.

Krippen-Bude von Sturm zerfetzt

Ihre Werke stellte die Gruppe zudem für die Öffentlichkeit aus. Früher einmal im Eichenauer Rathaus, dann alle zwei Jahre in der Kulturwerkstatt am Olchinger Mühlbach (KOM). Am kommenden Wochenende wird dort die letzte gemeinsame Ausstellung der Krippenfreunde zu sehen sein. Schon jetzt eine organisatorische Höchstleistung: „Es ist für den einen oder anderen schon schwierig, bei der Aufsicht so lange zu stehen.“

Jedes Jahr wurde in Olching außerdem eine wunderschöne weihnachtliche Krippe vor der Kirche aufgebaut. Doch: „Letztes Jahr hat ein Sturm die Bude zerfetzt, die war total kaputt“, berichtet Gassenhuber. 1400 Euro hätte der Verein investieren müssen. Das war wohl eines der Zeichen, dass diese Ära endet. „In der Mitgliederversammlung im Herbst haben wir es dann endgültig beschlossen.“ Kleines Trostpflaster: Das Ehepaar Gassenhuber zeigt seine Krippen noch in einer Ausstellung in St. Ottilien. So lebt die Tradition doch noch etwas weiter.

Die letzte Ausstellung

findet am Samstag, 3. und 10. Dezember, von 14 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 4. und 11. Dezember, von 10 bis 18 Uhr in der Kulturwerkstatt KOM statt.

