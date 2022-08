Die Vollblut-Europäerin mit Knödel-Phobie

Von: Kathrin Böhmer

„Wenn wir Frieden wollen, müssen wir uns verständigen können“: Das lernte Hélène Sajons-Gilman von ihrem Vater und es machte sie zu einer Botschafterin der Verständigung in Europa. © Weber

Für sie ist Sprache die mächtigste Waffe: Hélène Sajons-Gilman ist eine Vollblut-Europäerin, auch wenn ihr Herz mittlerweile sehr an ihrer bayerischen Heimat hängt.

Olching – Rund 24 Jahre lang war sie Olchinger VHS-Vorsitzende. Auch hier setzte sie sich dafür ein, dass Europa zusammenwächst. Der Krieg traf sie hart. Nun ist sie im Ruhestand – aber eigentlich noch nicht so richtig.

Es war ihr Vater, der ihr etwas beibrachte, was die Belgierin ihr Leben lang begleitete und was durch den Ukraine-Krieg neue Aktualität gewinnt: „Wenn wir Frieden wollen, müssen wir uns verständigen können.“ Deshalb lernte sie Deutsch als erste Fremdsprache, was ihr Leben maßgeblich prägte. Der Vater von Hélène Sajons-Gilman war während des Zweiten Weltkriegs fünf Jahre lang in einem Straflager bei Bremen gefangen. Als er zurückkehrte, sprach er Plattdeutsch. Seiner Familie wollte er von der traumatischen Zeit nichts erzählen. Nur diese Botschaft: „Man muss miteinander reden können.“

Sprachliches Talent früh entdeckt

Dass sie einmal fünf Sprachen (Bairisch mitgezählt) beherrschen, und ausgerechnet in Deutschland eine Volkshochschule leiten würde, hätte sie früher niemals gedacht. „Ich stamme aus ganz einfachen Verhältnissen. Mein Vater war Gärtner, meine Mutter war daheim, wie damals üblich“, sagt die heute 76-Jährige. Sie sitzt an einer schön gedeckten Kaffee-Tafel in ihrem Garten in Neu-Esting, mit selbst gemachter Marmelade und Croissants. Ob es der französische Akzent ist, oder die elegante Kleidung mit dem roten Lippenstift oder das Gebäck: Sajons-Gilman könnte gerade auch in einem Pariser Café verweilen. Man kann sich kaum vorstellen, dass sie als Schulmädchen im Rock eine halbe Stunde lang bei Schnee und Eis zur Schule stapfen musste.

In der Schule stellte man schnell fest: Das Kind hat sprachliches Talent, es sollte aufs Gymnasium gehen. Und so kam es. Sajons-Gilman schlug nach dem Abitur eine Laufbahn als Übersetzerin (Englisch und Deutsch) ein, das ging aber nur an der Abendschule. Tagsüber musste sie arbeiten, weil das Geld sonst nicht gereicht hätte. „Ich habe Stoffe verkauft“, erzählt sie. Sie sei damit sogar sehr erfolgreich gewesen, berichtet sie verschmitzt.

Dann wollte sie noch Englisch lernen. Das ging aus finanziellen Gründen nur als Au-Pair in England. Gute Entscheidung: In der Abendschule in London traf sie ihren künftigen Ehemann Peter, einen Deutschen. „Die Konkurrenz war sehr stark. Aber ich habe gewonnen.“ Sie verlobte sich innerhalb von vier Monaten mit dem Ingenieur. Bis heute – 53 Jahre später – sind die beiden zusammen. Das Paar hat zwei Töchter, die zweisprachig aufgewachsen sind, beide machten ihr Abitur in Französisch.

Die Mutter war gar nicht begeistert

Sajons-Gilmans Mutter war damals jedoch sehr skeptisch, dass es ausgerechnet ein Deutscher sein musste. Denn zusätzlich zu der Tatsache, dass der Vater im Krieg war, hatten die Deutschen ihr Haus in dem belgischen Dörfchen besetzt. Sie war nicht gut auf die Nachbarnation zu sprechen. „Aber mit seinem Charme wickelte Peter sie schnell ein“, verrät Sajons-Gilman verschmitzt.

Das Paar wohnte zuerst in München. Der Ehemann war beruflich viel im Ausland. Für Sajons-Gilman war es schwierig am Anfang. „Die Leute haben mich erst nicht verstanden. Ich habe sie nicht verstanden, obwohl ich so ein schönes Diplom hatte.“ Das war deprimierend. Immerhin bekam sie gleich einen Job.

Aber Kontakte zu knüpfen, war schwierig, es war alles sehr formell. „Man hat sich nicht gedrückt. Und dann diese riesigen Portionen auf meinem Teller. Das war so schrecklich.“ Sie vermisste die Pralinen, die Pommes, die Königinpastete aus Hühnchen, und natürlich die Eltern. In Bayern gab es Knödel, ein Graus. „Da habe ich mich bis heute nicht dran gewöhnt.“ Fünf Jahre seien hart gewesen, dann beschloss sie, sich auf das Gute zu konzentrieren.

Französisch-Kurse in der VHS übernommen

Als das Paar Kinder bekam, zog es nach Olching. Das war vor ziemlich genau 40 Jahren. Der Nachbar war Französisch-Lehrer an der VHS und zog weg. Sajons-Gilman übernahm die Kurse, irgendwann waren es zwölf an der Zahl. also das gesamte Angebot. Sie unterrichtete als Französisch-Lehrerin, unter anderem den Vater des aktuellen Bürgermeisters Andreas Magg (SPD). Sie tut dies mit Leidenschaft, will auf jeden Einzelnen eingehen, so, wie es in einem normalen Schulalltag gar nicht möglich wäre. Aber die Zeiten ändern sich: Früher waren 20 Teilnehmer in dem Kurs, nun sind es acht. „Natürlich haben wir mit der Konkurrenz durchs Internet zu kämpfen.“ Vieles laufe gerade bei jungen Leuten über Online-Videos. Andererseits: Gesundheitskurse sind stabil in der Teilnehmerzahl.

Als EU-Bürgerin in Gemeinderat gewählt

Vor fast einem Vierteljahrhundert wurde Sajons--Gilman dann VHS-Vorsitzende. Sie erklärt das total bescheiden so: Niemand sonst hätte wohlgewollt. Heike Lotterschmid hatte sie damals gefragt, die sie aus dem Gemeinderat kannte. In diesen wurde die Belgierin als erste EU-Bürgerin im Landkreis gewählt, nachdem das Gesetz dies erlaubt hatte. Von 2002 bis 2008 war sie Frauenreferentin (Freie Wähler Olching). So ganz behagte ihr die Politik in der damaligen Form aber nicht.

Und dann der VHS-Chefposten. Sajons-Gilman hatte nun große Verantwortung für Personal & Co.. „Man kann nicht nur loben, etwa wenn die Teilnehmerzahlen nicht stimmen. Das war schon schwierig.“ Die VHS geriet zudem zuletzt in den Corona-Jahren in finanzielle Schieflage, ein Zuschuss der Stadt rettete sie. Sajons-Gilman hat aber auch besondere Momente erlebt, nicht zuletzt durch die EU-Projekte (siehe Kasten). Nun übergab sie den Vorsitz an Helmut Achatz, bleibt aber noch Ehrenvorsitzende. Die gewonnene Zeit nutzt sie mit Lesen (drei Bücher die Woche) und Bildung. Jetzt fühle sie sich nicht mehr als Belgierin oder Deutsche, wenn überhaupt sowieso Bayerin, sagt sie. „Aber eigentlich bin ich Europäerin.“

Die Projekte im Rahmen der EU-Partnerschaftsprogramme

Als Vorsitzende der VHS setzte sich Sajons-Gilman jahrelang für EU-Partnerschaftsprojekte ein. Das geschah alles ehrenamtlich mitsamt Anträgen und bürokratischem Aufwand. Sie bestand darauf, auch wenn die Verwaltung vielleicht manchmal murrte, weil sich die Arbeit eh schon stapelte.



Es ging darum, den Kursleitern einen Austausch mit Partnereinrichtungen in Spanien, Frankreich, Belgien, Luxemburg, England, Schweiz, Österreich, Bulgarien, Griechenland, Schweden und Finnland zu ermöglichen. Sajons-Gilman war selbst viel unterwegs. „Es ist wichtig, die Eigenheiten eines Landes kennenzulernen. Das geht schon bei den Essenszeiten los.“ In Litauen gab es etwa Schnaps zum Frühstück. Je mehr man voneinander weiß, desto deutlicher werde, wie gleich alle Menschen seien. Das stärke den europäischen Gedanken.



Die Lehrkräfte profitieren ebenso: Sie können ihre Sprachkenntnisse verbessern, neue Lehrmethoden entdecken und kehren motivierter zurück.



In einem besonderen Projekt 2018 gab es ein Symbol für das, was Europäer verbindet: einen 18-Meter-Schal, den Sajons-Gilman mit Projektpartnern der Europäischen Kommission in Brüssel präsentierte. Ein Höhepunkt in einer langen Reihe an Projekten. Die Olchingerin durfte sogar vor dem Kulturausschuss sprechen. Die Einladung wertete sie als großen Erfolg für die Olchinger VHS.

