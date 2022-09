Dieb beobachtet Ehepaar am Geldschalter und schlägt dann zu

Von: Ingrid Zeilinger

Bei der Fahndung konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen. © dpa

Mit einer dreisten Masche hat ein Unbekannter ein älteres Ehepaar um Bargeld gebracht. Er sprach sie am Auto an und nahm ein Kuvert an sich.

Olching - Die 90 und 87 Jahre alten Senioren hatten am Freitag am Schalter der Sparkasse in der Hauptstraße Bargeld abgehoben. Dabei hatte sie der Täter offenbar beobachtet. Denn als sie wieder bei ihrem Auto waren, sprach er sie an und bat um zwei Euro. Als das Ehepaar ihm nichts gab, öffnet er einfach eine Autotür und nahm aus einer Stofftüte, die auf dem Rücksitz lag, ein Kuvert mit 3000 Euro. Dann machte er sich in Richtung Volksfestplatz aus dem Staub.

Bei einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei einen Tatverdächtigen festnehmen. Das gestohlene Geld hatte er nicht dabei, doch die Polizei geht davon aus, dass er an der Tat beteiligt war. Ob es sich um den Täter handelt, muss noch ermittelt werden.

