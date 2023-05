Dieb klaut Wiener Würstchen

Von: Eva Strauß

Teilen

Ein Ladendieb hat in Olching eine Packung Wiener Würstchen geklaut. © blickwinkel/imago

Auf frischer Tat ist ein Ladendieb am Freitag in einem Supermarkt in der Olchinger Innenstadt ertappt worden. Seine Beute: eine Packung Wiener Würstchen im Wert von knapp vier Euro.

Olching - Wie die Polizei mitteilt, hat der Ladendetektiv den 48-jährigen Olchinger dabei beobachtet, wie er die Packung in seine Tasche steckte. Als er den Supermarkt ohne Bezahlen verlassen wollte, sprach ihn der Detektiv an. Dann verständigte er die Polizei. Gegen den 48-Jähriger wird nun wegen Ladendiebstahls ermittelt.