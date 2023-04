Dreiste Müll-Sünder entsorgen Abfall auf den Friedhöfen

Von: Kathrin Böhmer

Verpackungsmüll und Plastikkleinteile hat ein Unbekannter entsorgt. (Symbolbild). © dpa / Patrick Pleul

Die Stadt Olching hat ein Müll-Problem: Auf den Friedhöfen wird immer dreister fremder Abfall entsorgt.

Olching - Sogar der Inhalt einer Wohnmobiltoilette war schon dabei. Das stinkt nicht nur den Bauhofmitarbeitern, sondern birgt auch eine Kostenfalle.

Es war nicht immer so schlimm, aber seit ungefähr zwei Jahren hat sich die Situation drastisch verschärft. Wie Rathaus-Sprecherin Martina Sohn mitteilt, karren immer mehr Menschen ihren Hausmüll und private Gartenabfälle zu den Anlagen auf den Olchinger Friedhöfen. „Das Problem hat sich seit Anfang 2021 stark verschlimmert.“



Wenn die eigene Tonne voll ist

Über die Gründe lässt sich nur spekulieren. Immerhin ist bislang noch kein Müll-Sündenbock ins Netz gegangen. Aber offensichtlich würden Menschen nach kreativen Lösungen suchen, wenn die eigene Mülltonne voll ist, heißt es von der Stadt.



Die Stadt kommt die zusätzliche Entsorgung und der ungetrennte Müll auf den Friedhöfen allerdings teuer zu stehen. Bis zu 10 000 Euro müssen pro Jahr mehr berappt werden, insgesamt liegen die Kosten für alle drei Friedhöfe bei rund 21 000 Euro.



Auffallend ist: Am schlimmsten erwischt es den Alten Friedhof mit der privaten Grünabfallablagerung. Dieser liege sehr zentral und inmitten von Wohnbebauung, wie es aus dem Rathaus heißt. Am Parkfriedhof werde hingegen wegen der abgeschiedenen Lage vermehrt Haus- und Sperrmüll abgeladen.



Müll-Tourismus?

Offenbar gibt es auch regelrechten Müll-Tourismus. Das krasseste Beispiel: einmal wurde der Inhalt einer Wohnmobiltoilette neben Gräbern und Ruhestätten entsorgt. Eine echte Zumutung für die städtischen Mitarbeiter, die den Müll sortieren müssen, damit er überhaupt angenommen werden kann.



Allerdings ist nicht nur der Fremd-Abfall ein zunehmendes Problem laut Rathaus: Auch die Friedhofsbesucher nehmen es mit der Mülltrennung nicht immer so genau. Eigentlich sei alles klar geregelt. Mit Schildern sei genau kenntlich gemacht, wo welcher Müll abgeladen werden kann. Die Erde auf dem einen Haufen, Kompostierbares in den Container und der Rest in die Restmülltonne. Die meisten würden sich auch daran halten, aber eben nicht alle.



Plastik im Kompost

Immer wieder landet außerdem Plastikmüll in der Box für den Kompost, oder auch umgekehrt. „Das macht die Entsorgung annähernd dreimal so teuer“, heißt es aus dem Rathaus. Denn die Entsorgung von kompostierbarem Abfall wie verwelkte Blumen, Laub oder andere Grab-Gestecke kostet für Restmüll fast das Dreifache pro Tonne. Und bei insgesamt 50 Müllboxen, die über die Friedhöfe verteilt stehen, summiert sich das.



Hinweis

Wer Beobachtungen zu unrechtmäßiger Müllentsorgung macht, möge sich umgehend der bei Stadtverwaltung unter der Telefonnummer (0 81 42) 20 00 beziehungsweise per E-Mail an info@olching.de melden.

