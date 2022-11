Nach blutiger Discostecherei: 21-Jähriger festgenommen

Von: Raffael Scherer

Eine Partynacht endete mit einem 27-jährigen Schwerverletzten. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige ausfindig gemacht (Symbolbild). © Carsten Rehder/dpa

Eine Partynacht endete mit einem 27-jährigen Schwerverletzten. Nun hat die Polizei zwei Verdächtige ausfindig gemacht.

Olching/Landkreis – Nach einer Bluttat in Olching (Landkreis Fürstenfeldbruck) ist jetzt ein Verdächtiger aus dem Ebersberger Landkreis festgenommen worden. Laut Polizei waren vergangenen Samstag bei einer Partynacht in der Olchinger Disco MEC zwei Gruppen aneinander geraten, es kam zum Streit. Schließlich beschloss die eine Fraktion es gut sein zu lassen und wollte nach Hause.

Dazu setzten sie sich in ein Großraumtaxi und wollten losfahren. Ein Mann stoppte jedoch das Fahrzeug und riss zusammen mit einem Begleiter die Schiebetüren des Autos auf und schlug auf die Insassen ein.

21-jähriger aus Ebersberger Landkreis verdächtigt

Die Auseinandersetzung verlagerte sich schließlich auf die Straße vor dem Club, wo einer der Angreifer mit einem „spitzen Gegenstand“ auf einen 27-Jährigen einstach und ihn dabei schwer verletzte. Die Polizei bat damals um Zeugen der Bluttat und beschrieb die Täter als 20 bis 30-jährige mit südländischem Aussehen.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord nun mitteilte, konnten mittlerweile von der Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck zwei Tatverdächtige des untersuchten Tötungsdeliktes festgenommen werden: Neben einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck, den sie am Dienstag festnahmen, wurde zudem vergangenen Montag ein 21-Jähriger aus dem Landkreis Ebersberg festgenommen, so das Polizeipräsidium. Die beiden Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft München II dem Haftrichter vorgeführt und in bayerische Justizvollzugsanstalten gebracht.

