Eichenauer (18) zertrümmert Busscheibe und beleidigt Polizisten

Von: Kathrin Böhmer

Ein Eichenauer hat Germeringer Polizisten am Wochenende auf Trab gehalten. © Symbolfoto/Daniel Karmann

Ein besonders rabiater Fahrgast hat die Polizei am Freitag auf Trab gehalten. Zunächst hatte der 18-Jährige in einem Bus randaliert, dann ging er auch noch auf die Polizeibeamten los.

Eichenau – Alles fing damit an, dass ein 63-jähriger Busfahrer gegen 21.30 Uhr Alarm schlug. Er berichtete, dass ein Mann eine Scheibe in einem Linienbus zerstört hatte. Über die Hintergründe war nichts bekannt. Nur so viel: Der randalierende Fahrgast machte sich nach seiner Tat mit dem Fahrrad davon. Besonders weit kam er nicht.

Die Streifenbeamten der Germeringer Polizei machten sich auf die Suche und entdeckten den 18-jährigen Eichenauer schließlich. Er hielt sich immer noch in der Nähe des Tatorts an der Bahnhofstraße in Eichenau auf und führte ein wichtiges Beweisstück gleich mit sich.



Der junge Mann hatte immer noch den Nothammer bei sich, mit dem er die Scheibe des Busses zertrümmert hatte. Dann wurde es aber unschön. Der Eichenauer war sehr aggressiv und beleidigte die Polizisten mit einer Vielzahl verschiedenster Kraftausdrücken. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung, Diebstahl und Beleidigung.

