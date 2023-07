Ein Beachvolleyballplatz am Olchinger See?

Von: Kathrin Böhmer

Ein Platz für Beachvolleyball soll entstehen. © Sznapka Petr

Der Olchinger See soll an Attraktivität gewinnen und zwar in Form eines Beachvolleyballplatzes. Die CSU und die SPD haben gemeinsam einen Antrag hierfür gestellt.

Olching – In der Erklärung verweisen die Fraktionen darauf, dass die CSU, namentlich Karl Schwojer, in Vertretung der Jungen Union bereits 1996 einen solchen Vorstoß getätigt hatte. Damals habe das Rathaus allerdings keinerlei Veranlassung gesehen. Nun hätte sich aktuell eine Gruppe Jugendlicher gebildet, die sich einen Beachvolleyballplatz am Olchinger See wünscht. Diese Interessensgemeinschaft wolle man unterstützen, wie Andreas Hörl, Maximilian Gigl, Michaela Andersch-Steer und Karl Haschke (Volleyballtrainer) erklären.

Im Gegensatz zu den Plätzen in Esting sei das Areal am Olchinger See öffentlich zugänglich. So könnten sich Sportler flexibel und spontan treffen. Großer Bonuspunkt: Es entstehen kaum Kosten.

Die Errichtung soll nämlich mit Mitteln des Erholungsflächenvereins finanziert werden. Die Stadt kümmert sich um den Unterhalt, möglicherweise gibt es einen Sponsor. Die Fraktionen hatten einen Dringlichkeitsantrag gestellt, damit die Sache spätestens im Ferienausschuss behandelt wird.

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) äußerte sich bereits im Stadtrat am Dienstag dazu. Er erklärte, dass man in jedem Fall das Budget schon einmal beim Erholungsflächenverein anmelden werde, damit dieser dies in seinem Haushalt einplanen könne. Das Thema soll dann im Ferienausschuss behandelt werden. gar

