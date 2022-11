Ein ganzer Truck voller Berufsperspektiven

Von: Kathrin Böhmer

Hier wird schon einmal getüftelt: Ausbilder Andreas Oswald erklärt den Olchinger Mittelschülern Umut (l.) und Finley, wie sie die Maschine in dem Truck richtig bedienen. © Peter WEBER

Der Informationstruck der Metall- und Elektroindustrie hat Station an der Olchinger Mittelschule gemacht.

Olching – Die Jugendlichen konnten sich hier auf 80 Quadratmetern Fläche und zwei Geschossen einmal anschauen, was die Branche zu bieten hat. Und zwar ganz innovativ interaktiv, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Bertram Brossardt, Hauptgeschäftsführer der bayerischen Metall- und Elektro-Arbeitgeber (bayme vbm), betont: „Grundlage für die individuell passende Berufswahl ist frühzeitige und zielgerichtete Berufsorientierung. Wir wollen mit den Besuchen der M+E InfoTrucks unseren Beitrag dazu leisten, Jugendliche bereits in der Schule über die Ausbildungsmöglichkeiten in der M+E-Welt aufzuklären“. In dem Truck warten neueste Multimedia-Anwendungen, Roboter und anschauliche Experimentierstationen darauf, von den Jugendlichen entdeckt zu werden. Sie programmieren zum Beispiel unter Anleitung eine computergesteuerte CNC-Fräsmaschine und fertigen selbstständig ein Werkstück an. Ein „BerufeScout“ auf dem Touch-Monitor erklärt wichtige Inhalte zu den M+E-Berufen und zeigt das Ausbildungsangebot sowie freie Lehrstellen in regionalen Unternehmen.

Die Schüler können sich direkt mit den Betrieben austauschen, die sich am Truck-Einsatz beteiligen. „Häufig entstehen hier bereits erste Kontakte zwischen Jugendlichen und Unternehmen. Die Schüler finden ihren Traumberuf und gleichzeitig ihren Traumarbeitgeber“, sagt Brossardt. In den vergangenen zwei Jahren wurden die Trucks modernisiert und an die aktuellsten Maßstäbe angepasst. Die Digitalisierung und vernetzte Produktionsprozesse spielen eine große Rolle. Digitale Kompetenz sei inzwischen genauso wichtig wie Lesen und Schreiben. gar

