Ein Olchinger auf Abenteuertour im Orient

Einfach raus. Ausbrechen aus dem Alltag der IT-Branche. Das wollte der Olchinger Florian Müller – und ging auf eine viermonatige Reise durch den Nahen Osten.

Olching – Ein Abenteuer, über das er nun in seinem Buch „Der Orient, mein Rucksack und ich“ erzählt.

Irgendwo in Pakistan, kurz vor der Hauptstadt Islamabad. Ein Mietwagen der Firma Careem rumpelt über die Straße. Darin: Der Olchinger Florian Müller, sein Begleiter Jacob Laukaitis – ein erfolgreicher Reise-Influencer auf YouTube – und der Fahrer. Islamabad ist bereits zu sehen, als der Fahrer plötzlich „Checkpoint“ sagt. Straßenkontrolle.

Soldaten mit erhobenen Waffen bedeuten Müller und seinem Begleiter, auszusteigen. Mitten in die Kontrolle hinein stellt Laukaitis dem Olchinger plötzlich eine Frage, die dessen Herz in die Hose rutschen lässt: „Flo, du bist doch gegen Entführungen versichert, oder?“

Viel unterwegs

So beginnt der Reisebericht von Müller – ein gut 190 Seiten dickes Buch, das in wenigen Wochen im National Geographic Verlag erscheint. Der Olchinger ist nicht etwa Reisereporter. Vielmehr wollte er aus seinem Alltag ausbrechen – und suchte sich dafür eine der abenteuerlichsten Gegenden der Welt aus: den Nahen Osten.

„Ich war schon früh viel unterwegs, habe in sieben verschiedenen Ländern gewohnt, studiert und gearbeitet“, erzählt der 32-Jährige. Beschäftigt war der Olchinger vor seiner Reise in der IT-Branche. Allzu glücklich war er damit aber nicht. Sein Entschluss: „Ich will raus.“

Aber warum in den Nahen Osten? „Ich wollte nicht in die typischen Touristenländer“, erzählt Müller. Über den Orient höre man zwar viel. „Aber nur wenige waren selbst dort.“ So reifte der Entschluss, das Abenteuer zu wagen – mit einem relativ weichen Einstieg allerdings. Los ging es nämlich in der Türkei, ein touristisch erschlossenes Land. Allerdings stürzte Müller sich nicht in den Trubel von Antalya, sondern wagte eine Reise durchs Landesinnere von Istanbul nach Ankara. Unglaubliche Geruchseindrücke auf dem Gewürzmarkt von Istanbul, die Antike Celsus-Bibliothek bei Ephesus oder die weißen Terrassen von Pamukkale statt Sonne, Strand und Meer.

Iran

Einmal auf den Geschmack gekommen, wollte Müller tiefer eintauchen in diese fremde Kultur, den geheimnisvollen Orient. Spontan entschied er sich für den Iran als nächstes Ziel. Und anschließend für Saudi-Arabien und Pakistan. Dabei lernte er Länder und Leute auf eine Weise kennen, wie er sie sich nicht erdacht hatte.

Eine Skifahrt in den Bergen um Irans Hauptstadt Teheran war nur eine der Überraschungen, die Müller erlebte. Die heilige Moschee Medina in Saudi-Arabien sah der Olchinger als einer der ersten Nicht-Muslime überhaupt. „Das Land hatte seine Grenzen kurz zuvor erst für Touristen geöffnet“, sagt Müller.

Ihr Ende fand Müllers Reise jedoch früher als geplant. Bereits im Iran machte ein Wort die Runde, das bald die ganze Welt beherrschen sollte: Corona. „Da hieß es noch, es sei wie eine Grippe.“ Doch spätestens in den Bergen von Pakistan wurde dem Olchinger mulmig: Deutschland schloss seine Grenzen. „Da dachte ich mir, es ist vermutlich besser, zuhause als in Pakistan im Gebirge zu sein.“ Müller brach seine Reise vorzeitig ab. Ein Ende, wie er sich so nicht gewünscht hat.

Gastfreundschaft

Dennoch blieben viele Eindrücke vor allem über die große Gastfreundschaft, die er überall erfahren durfte – und die Müller eigentlich gar nicht in einem Buch verarbeiten wollte. „Aber nach meiner Rückkehr kamen sehr viele Fragen meiner Bekannten“, erzählt der 32-Jährige, die sich mittlerweile mit Online-Kursen in der Filmbranche selbstständig gemacht hat. Warum also die Geschichte nicht in ein Buch packen? Und so entstand die Idee zu „Der Orient, mein Rucksack und ich“.

Als Nicht-Schreiberling holte Müller sich seinen Bekannten und Autor Korbinian Mayr-Kennerknecht an Bord. Der half, den spannenden Prolog in die richtige Form zu bringen. Die Geschichte am Checkpoint wendete sich übrigens zum Guten: Laukaitis’ Frage nach einer Entführungsversicherung war nur ein Scherz.

