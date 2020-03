Ein wilder Spielplatz für Olchings Kinder

Kinder brauchen Wildnis. Davon ist Spielplatz-Bauer Robert Schmidt-Ruiu aus Olching überzeugt. Ordnung sucht man in seinen Projekten vergebens. Jetzt gestaltet der 49-Jährige ein Areal in seiner Heimatstadt.

Olching – Wenn Robert Schmidt-Ruiu einen herkömmlichen Spielplatz sieht – eine aufgeräumte Fläche mit Rutsche, Schaukel und Klettergerüst – könnte er weinen. „Solche Spielplätze sind die langweiligsten Orte überhaupt“, sagt der 49-Jährige. „Sie sind steril, teuer und nicht kindgerecht.“ Der Olchinger weiß, wovon er spricht, denn er ist selbst Spielplatz-Bauer. Und er ist davon überzeugt, dass Kinder eigentlich gar keine Spielgeräte brauchen. „Sie brauchen Freiheit in Zeit, Raum und Material“, sagt Schmidt-Ruiu. Und meint damit, dass die Natur der beste Spielplatz ist, egal ob Wald, Brache, Bachlauf oder verwildertes Grundstück. Orte eben, wo Kinder sich mit natürlichen Materialien beschäftigen können, wo sie ganze Nachmittage lang forschen, bauen, gestalten, sich ausprobieren können. Wo nichts vorgegeben ist und Erwachsene so wenig wie möglich reinreden.

Warum eine Wildnis pflegeleicht ist

Pädagogik und Hirnforschung sind sich einig: Von einem solchen Spiel-Ort profitieren Kinder für ihre Entwicklung am meisten. Doch solche Orte gibt es kaum noch in der urbanen Welt. Deshalb gestaltet Schmidt-Ruiu Spielplätze, die der Vielfalt einer Wildnis durch Geländemodellierung und Bepflanzung zumindest nahekommen. Dort gibt es kleine Wäldchen und Spielgebüsche, Bretterhütten und Höhlen, Weiden-Tipis, Wasserpumpen, Materialien wie Bretter, Steine, Lehm, offene Erde und Pflanzenreste – und so wenig „Geräte-Gedöns“ wie möglich. „Erwachsene wollen sauber aufgeräumte und pflegeleichte Flächen“, bedauert der Vater zweier Töchter. Pflegeleicht wäre eine Wildnis ja auch („man muss sie nur in Ruhe lassen“), nur eben nicht aufgeräumt.

+ Robert Schmidt-Ruiu. Schmidt-Ruiu stammt aus Bad Wörishofen. Nach dem Abitur an der Technik-FOS und dem Zivildienst machte er eine Schreinerlehre und studierte dann Sozialpädagogik. Von Anfang an hatte er den Plan, in seinem späteren Beruf Handwerk und Zwischenmenschliches zu verbinden. Als er den Auftrag bekam, für eine Grundschule im Landkreis Dachau einen Spielplatz zu entwerfen, bezog er die Kinder in die Planung mit ein. Es gab eine Ideensammlung und eine Flipchart, auf der die Kinder mit Klebepunkten ihren Favoriten markieren durften. Die mit Abstand meisten Punkte bekam die Idee „Urwald“. „So ging es los“, erzählt Schmidt-Ruiu.

Nutzer im Vordergrund

Gemeinsam gestalten ist das Prinzip seiner Firma, weshalb sie auch so heißt. „Die Nutzer sollen im Vordergrund stehen.“ Oft helfen Kinder, Eltern und Ehrenamtliche beim Spielplatzbau. Werkzeuge und Geräte für die Freiwilligen bringt der 49-Jährige in seiner „mobilen Beteiligungswerkstatt“ mit, einem Transporter voller Ausrüstung für Holz-, Metall- und Gartengestaltung. Dass unter seinen fünf Mitarbeitern zwei Künstler sind – einer von ihnen der Olchinger Holzbildhauer Daniel Huss, vormaliger Kunstförderpreisträger des Landkreises – ist kein Zufall. Wenn Objekte zu gestalten sind, sollen sie „ein künstlerisch-kreatives Moment“ haben.

Die Außenflächen etlicher Kindergärten, Krippen und Grundschulen in der Region und darüber hinaus tragen inzwischen Schmidt-Ruius Handschrift. Dieses Jahr wird er erstmals einen öffentlichen Spielplatz in Olching gestalten. Alle Grundschulen werden zu einer gemeinsamen Planungsveranstaltung im Juni und zur Bau-Woche Ende Juli eingeladen. Zum Start der Sommerferien soll der am Olchinger See gelegene Spielplatz fertig sein.