Energieforum: Gründer kritisiert „Verhöhnung“ von Ehrenamt

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

In Fürstenfeldbruck sind laut einem Vergleichsportal 2022 77 neue Solaranlagen entstanden. © dpa

Nun steht es nach einigem Hin und Her fest: Das Energieforum Olching (EFO) gehört endgültig der Vergangenheit an.

Olching – In der Stadtratssitzung am Dienstagabend wurde kein neuer Wiederbelebungsversuch gestartet, wenngleich es laut Rathaus unterschwelliges Grummeln darüber gab, dass man das Projekt totgespart habe.

Das EFO hatte allerdings sowieso die Reißleine gezogen, nachdem das erhoffte Budget von 15 000 Euro endgültig abgelehnt worden war. Nur durch einen SPD-Antrag kam es überhaupt dazu, dass wenigstens 4000 Euro im Haushalt bereitgestellt wurden (die dort jetzt auch verbleiben). Die CSU hatte nämlich zunächst erfolgreich die Streichung der Mittel durchgesetzt, weil die Arbeit des Forums keinerlei Ergebnisse in Sachen Klimaschutz für die Kommune bewirkt habe, wie es hieß.

Die Abwicklung

Wie die Sache abgewickelt wurde, verärgert wiederum den Initiator des EFO, Alfred Münch, der bis 2020 für die SPD im Olchinger Stadtrat saß und bis zu seinem Ausscheiden Klimaschutzreferent war. Das ehrenamtliche Gremium mit rund 20 Mitgliedern, auch aus dem Stadtrat, das die lokale Energiewende und somit die bilanzielle CO2-Neutralität vorantreiben sollte, wurde bereits 2018 gegründet, also lange vor der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg.

Münch spricht nun in einer Pressemitteilung davon, dass man dem EFO mit den „lächerlichen“ 4000 Euro einen Todesstoß versetzt habe. „Finanziell stellt ein solcher Beschluss die pure Verhöhnung ehrenamtlichen Engagements für die dringendste Angelegenheit dar, die unsere Gesellschaft derzeit zu bewältigen hat: ohne Energiewende kein wirksamer Klimaschutz, ohne lokale Energiewende wird keine Energiewende stattfinden.“ Das sei eigentlich Konsens in der Fachwelt und der überwiegenden Gesellschaft.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Der 76-jährige Münch greift die Argumente der „EFO-Gegner“ auf und attackiert dabei insbesondere die CSU und deren Fraktionsvorsitzenden Tomas Bauer (Lieblingswidersacher schon zu Stadtratszeiten).

Unterstützung?

Sinngemäß lautet das so: Die Christsozialen könnten nicht wissen, was das EFO plane und vorbereite, weil die CSU-Vertreter nur durch Abwesenheit und mangelndes Engagement auffielen. Außerdem (das ging in Richtung einer Aussage von Maximilian Gigl) sei sehr wohl von Beginn an vorgesehen gewesen, dass das Gremium durch das Rathaus unterstützt würde. Dies geschah damals in Form einer Mitarbeiterin, die mittlerweile aber den Job gewechselt hat.

Und schließlich: „Was soll ein Nebeneinander von Agenda21 und EFO sowie Ziel21?“ Münch kontert: „Solche Sprüche zeigen, dass die CSU keine Ahnung davon hatte und hat, welche ehrenamtlichen Personen welche Aufgaben in welchem Umfange wo wahrnehmen.“ Für Münch ist klar: Es braucht die Motoren vor Ort, um die Energiewende voranzutreiben.

Die Besetzung des EFO jenseits der Vertreter von lokalpolitischer Seite stelle eine deutlich erhöhte Fachkompetenz gegenüber der des Stadtrates dar. Deren Erfahrungen und Einsatz einfach so wegzuwerfen, das sei pure Zerstörung eines Bürgerengagements.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.