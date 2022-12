Energiekrise: Trinkwasser und Abwasser werden teurer

Von: Hans Kürzl

Wasser wird teuerer. © Patrick Pleul/dpa

Das Trinkwasser in Alling, Gröbenzell, Eichenau, Olching und Puchheim wird teurer.

Olching/Alling/Maisach/Germering – Die Verbandsversammlung des Zweckverbandes zur Wasserversorgung der Ampergruppe (WVA) beschloss einstimmig, die Gebühr von bisher 1,11 Euro je Kubikmeter auf 1,30 Euro anzuheben. Die Erhöhung greift ab Jahresbeginn 2023.

Begründet wird der Schritt vor allem damit, dass die gestiegenen Energiekosten abgefedert werden sollen. Zudem habe die Nachkalkulation für den Zeitraum von 2018 bis 2022 ergeben, dass dort die Kosten nicht gedeckt worden seien.

Auf zwei Jahre

Bisher waren die Gebühren des WVA auf vier Jahre festgesetzt worden, um dem Verbraucher im Verbandsgebiet Kalkulationssicherheit zu geben. Dies wird sich ab dem kommenden Jahr ein wenig ändern. Die Verbandsversammlung entschied sich dafür, den Zeitraum auf zwei Jahre zu verkürzen. „Das ist der derzeitigen starken Unsicherheit geschuldet“, hieß es aus dem Gremium. Es sei nur mehr sehr schwer möglich, längerfristig verlässliche Aussagen zu treffen.

Für den WVA sprach dessen Verbandsvorsitzender Andreas Magg von einer moderaten Anhebung der Trinkwassergebühr. Er zog den Vergleich zu marktüblichem Mineralwasser. „Das ist 350 Mal so teuer wie unser Trinkwasser aus der Leitung“, sagte Magg, der zudem Olchinger Bürgermeister ist.

Blackout

Magg versicherte außerdem, dass der WVA auf einen möglichen Blackout vorbereitet sei. „Die Brunnen werden im Bedarfsfall mit Notstromaggregaten betrieben.“ Diese könnten die dreifache Menge des durchschnittlichen Trinkwasserverbrauchs gewährleisten, so Magg.

Auch der Amperverband (AV), zu dem unter anderem noch die Kommunen Germering und Maisach gehören, drehte in seiner Verbandsversammlung deutlich an der Gebührenschraube. Für Schmutzwasser müssen in den Jahren 2023 und 2024 je Kubikmeter 1,56 statt 1,34 Euro bezahlt werden. Hier wurden die Preissteigerungen in den Bereichen Energie und Bau berücksichtigt, ebenso die tariflich zu erwarteden Lohnsteigerungen der Mitarbeiter des Amperverbandes.

