Olchingerin übergibt Betrügern Gold und Schmuck aus Banktresor

Von: Kathrin Böhmer

Am Telefon wurde die 79-Jährige abgezockt. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ihre Tochter hätte einen Unfall verursacht, nun drohe ihr Gefängnis: So schockierte ein Anrufer eine Olchingerin und brachte sie dazu, den Inhalt aus ihrem Banktresorfach an eine Fremde zu übergeben.

Olching/ Graßlfing - Am Freitag übergab eine 79-jährige Frau in Olching Wertgegenstände und Goldbarren in 4-stelliger Höhe an Betrüger. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Seniorin am frühen Nachmittag durch einen unbekannten Tatverdächtigen angerufen. Dieser behauptete, ihre Tochter hätte einen Verkehrsunfall verursacht und benötige nun Geld, um eine Gefängnisstrafe abzuwenden. In der Folge wurde auch die angebliche Tochter ans Telefon geholt, die ebenfalls weinend um Geld bat.

Die verunsicherte 79-Jährige leerte daraufhin das Tresorfach ihrer Bank und übergab gegen 16.30 Uhr neben der Laderampe des Drogeriemarktes Müller in Olching an eine unbekannte Frau Goldbarren und Schmuck im 4-stelligen Bereich.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. Die Masche ist weitaus bekannt, dahinter verbirgt sich der Enkeltrick.

