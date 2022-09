Mensch der Tat: Er bringt Groß und Klein in Bewegung

Der Präsident und sein Verein: Helmut Dellinger vor dem Wappen des TSV Geiselbullach © mm

Er ist einer der dienstältesten Vereinsvorsitzenden im Landkreis. Seit knapp 30 Jahren leitet Helmut Dellinger die Geschicke des TSV Geiselbullach.

Geiselbullach – Zudem hat er als Übungsleiter zahlreiche Kinder und Erwachsene in Bewegung gebracht – und macht das auch heute, mit 73 Jahren, immer noch. Die Bürgerstiftung Fürstenfeldbruck hat ihn nun als „Mensch der Tat“ im September ausgezeichnet.

Fußball hat Helmut Dellinger schon immer begeistert. „Von der Jugend bis ins hohe Alter habe ich gekickt“, erzählt er. Mit zwölf Jahren trat er dem TSV Geiselbullach bei, der damals ausschließlich Fußball anbot. Gerade einmal zwei Jahre gab es den TSV damals. Man kann also sagen, Dellinger kennt den TSV Geiselbullach von Kindesbeinen an.

Lange Zeit blieb es nur beim Kicken. Das ehrenamtliche Engagement kam erst Anfang der 1970er-Jahre dazu. Auslöser war ein Skiausflug, beim dem sämtliche Teilnehmer jegliche Fitness vermissen ließen, erzählt Dellinger. Nach der Rückkehr wurde kurzerhand beschlossen, eine Gruppe für Ski-Gymnastik beim TSV einzurichten. Die Übungsstunden hielt Dellinger ab. Unterstützt wurde er von Hans Illenseer, Rektor der Schule Graßlfing und TSV-Vorstand.

Dass Dellinger damit eine „Lawine“ auslöste, das hatte er in den kühnsten Träumen nicht erwartet. Es wurden immer mehr, Erwachsene, Kinder und Jugendliche. Man traf sich zu Bewegungsspielen mit und ohne Ball. 1975 war die Gruppe so groß, dass eine eigene Ski- und Radsportabteilung gegründet werden musste. Zuvor war sie der Fußballabteilung zugeordnet gewesen. Von dem Tag an bis heute ist Dellinger fast jeden Montag von 17 bis 22 Uhr in der Turnhalle und bringt Erwachsene und Kinder dazu, sich zu bewegen.

Aktuell kümmert sich der 73-Jährige mit zwei Betreuern um 40 Kinder. In der ersten Gruppe turnen Mädchen und Buben von drei bis sechs Jahren, in der zweiten von sieben bis vierzehn.

Ab 1988 übernahm Dellinger zusätzlich die Abteilungsleiterfunktion. Und als TSV-Präsident Illenseer abdankte, kam nur einer als Nachfolger in Frage. Doch Dellinger, der nach einer Meinungsverschiedenheit mit Illenseer auf Kriegsfuß stand, wollte erst nicht so richtig. Nach einem versöhnlichen Gespräch mit Illenseer siegte aber schließlich seine Liebe zum TSV, und er übernahm den „Job“. Nächstes Jahr werden es nun sage und schreibe 30 Jahre. Damit dürfte Dellinger zu den ältesten Vereinspräsidenten im Landkreis zählen.

Ehrenamtliches Engagement ist Dellinger sehr wichtig. „Kein Verein kann sich auf Dauer bezahlte Übungsleiter leisten“, erklärt er seine Motivation, sich für den TSV einzusetzen. Darüber hinaus möchte er Kindern und Jugendlichen vermitteln, dass es einem Freude und auch eine gewisse Genugtuung geben kann, sich im Verein sinnvoll für das Gemeinwohl einzubringen.

„Wenn dich in der Stadt dann eine junge Frau mit ,Helmut, grüß dich’ begrüßt und du nicht weißt, wer sie ist, und nachfragen musst und dann erfährst, dass sie vor x Jahren mal bei mir beim Kinderturnen dabei war, dann sage ich mir: Helmut, du hast nichts verkehrt gemacht“, erzählt Dellinger. „Das sind dann die schönen Momente, der Lohn für die vielen unendlichen Stunden im Verein.“

Viele Stunden leistet er aber auch für den Verein, die den meisten Mitgliedern verborgen bleiben. So hat er beispielsweise allein rund 400 Stunden damit verbracht, die neue Heizungsanlage im Vereinsheim auf den Weg zu bringen. Auf Beschluss des Gesamtvorstands erhielt Dellinger 2021 erstmals überhaupt eine Ehrenamtspauschale, die er natürlich größtenteils in „seine Kinder“ investierte, wenn er sie zum Beispiel zum Eisessen einlud oder nach jedem Training Gummibärchen verteilt.

Trikots für Kinder im Kongo spendiert

Und wenn Kinder im Kongo mit Geiselbullacher Fußballtrikots herumtollen, dann deshalb, weil Dellinger, kurzerhand Pfarrer Josef Aicher, dem Olchinger Missionar im Kongo, bei einem Heimatbesuch ausgesonderte Trikots mitgab. Dellinger engagiert sich seit Jahren im Olchinger Kolping-Verein,

Doch Dellingers Engagement erschöpft sich nicht im Sport. Auch politisch ist er aktiv. Seit 1998 sitzt er für die CSU im Olchinger Gemeinde- beziehungsweise Stadtrat.

„Ohne meine Frau Sylvia, von der ich über die Jahrzehnte die volle Unterstützung habe, könnte ich das alles nicht bewerkstelligen“, sagt Dellinger. Es versteht sich fast von selbst, dass sie auch seit etlichen Jahren Mitglied beim TSV ist.

Ans Aufhören denkt Dellinger offenbar noch nicht. Höchstwahrscheinlich hängt er im November – da sind Neuwahlen – noch einmal zwei Jahre als Vereinschef dran. Und als Übungsleiter bringt er wohl weiterhin Erwachsene, Kinder und Jugendliche zum Schwitzen. (Dieter Metzler)