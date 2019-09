Er ist ein klarer Gegner der schwarzen Null

Seit zwei Jahren ist Michael Schrodi bereits für die Sozialdemokraten im Bundestag. Der Abgeordnete aus Olching zog jetzt eine Halbzeitbilanz. Kritik übt er dabei nicht nur an dem Koalitionspartner CDU/CSU, sondern auch an der eigenen Partei.

Olching – „Politik macht auch im Bundestag Spaß“ betont Michael Schrodi (42). „Ich bin angekommen in Berlin.“ Vor knapp zwei Jahren, nach der Bundestagswahl 2017, ist Schrodi für die SPD in den Bundestag eingezogen. Er vertritt den Wahlkreis Dachau und Fürstenfeldbruck. Nun zieht er Bilanz.

In Berlin wurde er, obwohl er noch neu ist, in zwei Ausschüsse gewählt. Im Finanzausschuss beschäftigt sich der 42-Jährige unter anderem mit Familienförderung, Besteuerung von Kapitaleinkünften und Abgeltungssteuer. Im Umweltausschuss geht es auch um Steuerthemen, wie die Umwelt- oder Kfz-Steuer. Er widmet sich aber auch Themen wie Flächenverbrauch, Bodenschutz oder Forst und Wald.

Mit Blick auf die Halbzeitbilanz seiner Partei, sagt Schrodi: „Mal sehen was der Dezember so bringt.“ Neben der Suche nach einem neuen Vorsitzenden, wird auch darüber debattiert, ob die große Koalition fortgesetzt wird. Er selbst zeigte anfangs wenig Begeisterung für eine weitere gemeinsame Regierung mit CDU/CSU, sagt aber: „Wenn ich sozialdemokratische Politik umsetzen will, muss ich regieren.“ Denn ohne sozialdemokratische Regierungsbeteiligung wäre vieles nicht möglich.

Rot-Rot-Grün

Freude zeigt der Olchinger angesichts der Rot-rot-grünen-Koalition in Bremen. Auch im Bund steht für ihn fest: „Rot-rot-grün liegt auf der Hand.“ Vor einer erneuten roten Socken Kampagne, wie sie die CDU in den 90ern gegen die SPD betrieben hat, fürchtet sich Schrodi nicht. „Wir machen Politik für die Mehrheit der Gesellschaft,“ ist er überzeugt. Stimmt aber nicht mit allen Ideen seiner Partei überein.

Gemeinsam mit erst elf, später zwölf jungen SPD-Bundestagsneueinsteigern, auch „die zwölf Apostel“ oder „das dreckige Dutzend“ genannt, hat er ein Positionspapier verfasst, wie er sich sozialdemokratische Politik vorstellt. In dem Papier schreiben sie davon: „Das Vertrauen in die sozialdemokratischen Parteien in Europa ist zurückgegangen, weil in den letzten Jahrzehnten die neoliberalen Ideen die Politik dominierten.“ Schrodi kritisierte die SPD habe die Gerechtigkeitsfrage vernachlässigt. „Es liegt an uns besser zu werden“, fordert er. Das heißt, eine Erneuerung der Partei müsse eine inhaltliche Präzisierung sozialdemokratischer Politik beinhalten.

Klimapolitik

Von der schwarzen Null hält Schrodi nichts. Er ist überzeugt, dass damit die Krise von morgen entstehe. Stattdessen wären Investitionen in Bildung, Wohnungsbau, Verkehrs- und digitale Infrastruktur nötig. Um das zu finanzieren, müssten Menschen mit hohem Einkommen und großem Vermögen wieder einen entscheidenderen Beitrag leisten.

Auch die Klimapolitik liegt dem Olchinger am Herzen. Daher wird er morgen an der „Fridays for future“-Demo in Puchheim, zu der nicht nur Schüler kommen sollen, teilnehmen. Ganz Puchheim ist aufgefordert sich zu beteiligen. Schrodi freut sich über die Klima-Initiative. Diese hätte der SPD mehr Spielraum gegeben, gegen den Koalitionspartner etwas durchzusetzen. Der 42-Jährige betont, „wir brauchen ein Kohleausstiegsgesetz und eine CO2-Bepreisung, die sozial gerecht ist“. Und er mahnt, die Bürger sollten genau hinschauen, was innerhalb der Regierung von wem blockiert wird. Er selber hat bereits Blockierer beim Koalitionspartner ausgemacht wie die Minister Andreas Scheuer, Horst Seehofer, Julia Klöckner und Peter Altmaier. (sus)