Er war das Herz, die Seele und der Motor des Olchinger Faschings

Bürgermeister Andreas Magg nannte ihn einmal „das Gesicht des Olchinger Faschingszugs“.

Olching – Nicht, dass sich Robert Brogl dort mit spektakulären Kostümen in den Vordergrund gedrängt hätte. Vielmehr sorgte er mit unermüdlicher Hintergrundarbeit dafür, dass der Gaudiwurm zu dem wurde, was er heute ist – ein weit über die Grenzen Olchings bekanntes Spektakel mit bis zu 40 000 Zuschauern.

Seit das Faschingskomitee 1953 gegründet wurde, war Robert Brogl dabei. 14 Jahre war er damals alt. Ab 1980 kümmerte er sich im Vorstand um die Finanzen, den Festwagen und die Organisation des Umzugs. Für den Vorsitzenden Hans Krämer war Brogl schlicht „das Herz, die Seele und der Motor“ des Vereins.

Tochter Sandra Brogl erinnert sich: „Bei uns zu Hause war der Fasching das ganze Jahr über präsent.“ Und über nichts konnte sich ihr Vater „so schön aufregen“, wie über verbale Attacken auf den Faschingszug.

Dass der Verein nach Jahrzehnten der Heimatlosigkeit zu einer eigenen Halle für den Festwagen kam, ging vor allem auf das Konto des sparsamen Schatzmeisters. Er machte durch seine umsichtige Finanzwirtschaft den Bau erst möglich und entwarf die Pläne. Das Faschingskomitee dankte ihm auf besondere Weise: Es benannte die Halle nach ihm. Dass an dem 2015 errichteten Gebäude nicht nur das Hausnummernschild, sondern auch der Zusatz „Robert-Brogl-Halle“ prangte, rührte den Olchinger zutiefst – zumal es gelungen war, die Namensgebung bis zur Einweihung vor ihm geheim zu halten.

Ab diesem Zeitpunkt kümmerte sich Robert Brogl vor allem um die Halle und gab dafür sogar sein Amt als Kassier auf. „Er fuhr fast täglich zur Halle, selbst, wenn es ihm mal gesundheitlich nicht so gut ging“, erzählt seine Tochter. Nach dem Rechten sehen, die jungen Bäume und den Rasen der Außenanlagen gießen – das ließ sich ihr Vater nicht nehmen.

Beständigkeit war etwas, das Robert Brogl sein ganzes Leben lang auszeichnete. Er blieb in seinem Heimatort Olching, ja sogar im Elternhaus wohnen, das er später vergrößerte. Er blieb bei seinem erlernten Beruf als Elektromeister und in den letzten 29 Jahren seines Arbeitslebens bei ein und derselben Firma.

52 Jahre lebte er glücklich an der Seite seiner Frau Josefine, die er als 19-Jähriger kennengelernt hatte. Acht Jahre später läuteten die Hochzeitsglocken in der Olchinger Pfarrkirche. Sein Ein und Alles waren Tochter Sandra (44) und Enkel Benedikt (15), doch auch zu seinem einzigen Bruder und dessen Familie hielt Robert Brogl stets guten Kontakt. Und er hatte ein Herz für diejenigen, denen es nicht so gut geht. Wohltätige Vereine zu unterstützen und sich an Spendenaktionen zu beteiligen, war für Robert Brogl selbstverständlich.

Blieb neben seinen vielen Aufgaben noch Zeit, werkelte er am liebsten im Garten oder nutzte seine Jahreskarte, um den SC Olching auf dem Fußballplatz anzufeuern. Komplikationen nach einer Hüftoperation setzten dem erfüllten Leben allerdings ein jähes Ende. Zwei Wochen nach seinem 79. Geburtstag starb Robert Brogl im Pasinger Krankenhaus im Kreise seiner Lieben. (os)