Erinnerungen an Besuche des späteren Papstes

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Feierliche Altarweihe in Esting am 27. September 1987. © Privat

Es war kurz bevor er nach Rom ging, als der damalige Kardinal Joseph Ratzinger, später Papst Benedikt XVI., noch in Esting zu Besuch war. Natürlich in hochoffizieller Funktion. Über 40 Jahre ist das schon her.

Esting/Puchheim – Am 27. September 1981 weihte Ratzinger dort den Altar unter den Augen des damaligen Olchinger Pfarrers Erhard Wachinger und des Brucker Monsignore Thomas Bachmair. Esting war im Laufe der Jahre durch Zuzug immer größer geworden, es wurden also eine Pfarrei gegründet und eine neue Kirche gebaut. Die Altarweihe im September und der Gottesdienst waren der feierliche Abschluss dieses Prozesses.

Josef Steindlmüller, der heutige Pfarrer, der aus Erzählungen und von Fotos davon berichten kann, war damals noch nicht geboren. Trotzdem hatte er in seinem Leben viele Berührungspunkte mit dem zurückgetretenen Papst, der am Silvestermorgen mit 95 Jahren verstarb. Sie teilten nicht nur den Vornamen: „Wir haben auch dieselbe Schule besucht“, erzählt Steindlmüller. Die Brüder Ratzinger und er waren auf dem Chiemgau-Gymnasium, allerdings aufgrund des großen Altersunterschiedes natürlich zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Trotzdem traf man sich: zum Beispiel beim Jubiläum zum 125-jährigen Bestehen der Bildungsstätte in Traunstein.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

„Ich kann mich daran erinnern, dass er 20 Minuten lang frei geredet hat, und das hat mich sehr beeindruckt“, erzählt der Olchinger Pfarrer. „Er war ein Mann, der was zu sagen hatte.“

Auch im Priesterstudium begegnete er ihm wieder. „Ich habe ihn damals beinahe väterlich erlebt.“ Er sei sehr interessiert gewesen, nahbar. „Von Gottes Rottweiler keine Spur“, sagt Steindlmüller lachend.

Der Beiname fällt im öffentlichen Diskurs immer wieder, wenn es um den einstigen Papst geht. Vielleicht war es aber auch die vertraute Umgebung, die ihn sehr sanft machte, vermutet Steindlmüller. „In seiner Heimat kamen sicherlich Erinnerungen wieder hoch.“

Ratzinger hatte seine Spuren aber nicht nur in Esting hinterlassen. Immer wieder machte er Station im Landkreis. So konnten sich Puchheimer Firmlinge 1987 wohl kaum vorstellen, dass sie ihr Sakrament von jemandem empfangen hatten, der später der erste oberbayerische Papst war.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.