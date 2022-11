Erste richtige närrische Saison für das Kinderprinzenpaar

Nina Lindner und Yannick Fahrer. © mm

Sie bilden den närrischen Nachwuchs: Prinzessin Nina I. und Prinz Yannick I. werden die Saison 2023 mit dem erwachsenen Prinzenpaar der Faschingsgilde Olching (OFT), Amelie I. und Luca I., bestreiten.

Olching – Nina Lindner ist laut Pressemitteilung 13 Jahre alt. Sie kommt aus Olching und tanzt in ihrer achten Saison bei den OTF-Kids. Sie freue sich auf die erlebnisreiche Zeit mit der Tanzgruppe, strahlende Gesichter und darauf, dass sie mit Yannick die Stadt Olching als offizielles Kinderprinzenpaar auf zahlreichen Veranstaltungen präsentieren darf. Neben ihrem großen Hobby, dem Tanzen, malt und zeichnet Nina gerne. Der Prinz an ihrer Seite ist der 16-jährige Maisacher Yannick Fahrer. Er tanzt in der vierten Saison mit großer Leidenschaft bei den OTF-Kids. Vor allem freut sich Yannick auf die Auftritte. In seiner Freizeit spielt er Fußball und fährt mit seinem Scooter.

Ihre Feuertaufe meisterten die beiden bereits mit Bravour: sowohl am 11.11. um 11.11 Uhr beim offiziellen Faschingsbeginn im Gut Graßlfing als auch bei einer vereinsinternen Abendveranstaltung in der Martinschule mit geladenen Gästen. Mit ihrer natürlichen und frischen Art hätten sie das Publikum verzaubert, heißt es. Dafür gab es anhaltenden Applaus.

Auch die anderen 37 Tänzer der OTF-Kids stellten sich den begeisterten Vereinsmitgliedern vor. Mit kurzen Tanzeinlagen hätten sie große Erwartungen in das Programm der neuen Saison geweckt, die nach zwei Jahren Corona-Pandemie hoffentlich normal stattfinden kann. Ebenso vorgestellt wurde das Olchinger Männerballett mit der langjährigen Trainerin Petra Schüler und der Technik-Crew. Eine kurze Choreografie gab einen Vorgeschmack. Der nächste wichtige Termin ist die Inthronisation des Prinzenpaares und die Premiere der Programme der OTF-Kids, des Männerballets und ihrer Trainer am Freitag, 6. Januar, in der Aula der Grundschule an der Martinstraße.

Karten

gibt es für 15 Euro (Kinder 7 Euro) per E-Mail an kartenverkauf@olchinger-tanzfreunde.de.

