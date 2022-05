„Ergonomisches Design“: Erster Elektro-Pritschenwagen nimmt Dienst auf

Von: Kathrin Böhmer

Und so sieht er aus: Der E-Pritschenwagen. © mm

Der Bauhof der Stadt Olching hat seinen ersten Elektro-Pritschenwagen in Betrieb genommen.

Olching – Dabei handelt es sich um ein vollelektrisches Fahrzeug der Marke Goupil, das für die Leerung der Abfalleimer und die Reinigung im Stadtgebiet zum Einsatz kommt.

Dem Rathaus zufolge eignet sich das Modell ideal für den klassischen „Stop & Go“-Betrieb. Mit seinem ergonomischen Design verfüge der Wagen über eine ideale Sitzhöhe und Ladekante, einen bequemen Kabineneinstieg sowie hinten montierbare Ausrüstung für Transportaufgaben im Bereich der Abholung und Auslieferung.

Mit einer Reichweite von rund 160 Kilometern müsse der Transporter lediglich alle zwei Tage aufgeladen werden. Pluspunkt für das Klima: Es werden in sensiblen Gebieten wie Parks und dem Auwald keine Schadstoffe herausgepustet. Durch die geringe Breite von 1,32 Meter kann der Pritschenwagen schmale Wege befahren und hinterlässt dadurch auch nur minimale Spuren in den städtischen Parks und auf den Wegen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Stadt Olching sei allgemein bestrebt, ihren Fuhrpark im Sinne der Energiewende mit Elektrofahrzeugen auszubauen. So verfügt sie aktuell über sechs Elektrofahrzeuge sowie drei E-Diensträder und ein E-Lastenrad.

