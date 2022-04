Endlich wieder basteln für den Osterbasar

Von: Lisa Fischer

Teilen

Noch sind nicht alle wieder dabei. Vor allem die Älteren bleiben noch daheim. Sabine Schwimmer, Sabine Lächl, Manuela Pace sind dagegen schon eifrig wieder am Basteln. © Weber

Bunte Kerzen und selbst gebundene Palmbuschen sind vielerorts zu Ostern Tradition. In Esting fiel der Basarverkauf in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie aus. Heuer konnten die Frauen wieder fleißig sein und viele Ideen umsetzen – und sie bieten ganz neue Kreationen zum Verkauf an.

Olching – Lange mussten die Frauen des Bastelkreises Esting Schere und Kleber, Schleifen und Bänder, Kerzen und Zweige ruhen lassen. Wegen Corona durften sie sich nicht wie jeden Donnerstagabend im Kellerraum der Kirche St. Elisabeth treffen und gemeinsam basteln. Und auch der traditionelle Osterbasar mit dem gemeinnützigen Verkauf der Osterkerzen und Palmbuschen fiel der Pandemie zum Opfer.

Doch in den vergangenen Monaten konnte die Gruppe um Leiterin Sabine Schwimmer und deren Stellvertreterin Erika Sattler ihrer Kreativität wieder freien Lauf lassen. Am Samstag und am Sonntag verkaufen sie – wie gewohnt – Palmbuschen, Osterkerzen und weitere Dekorationsartikel auf dem Osterbasar im Estinger Pfarrsaal. „Der Erlös geht wie immer an das Kinderhospiz St. Nikolaus im Allgäu“, sagt Erika Sattler. Der Kontakt sei über den Ringspielplatz Esting nach der Gründung des Bastelkreises im Jahr 2008 entstanden.

Ganz vollzählig ist die Gruppe der Bastlerinnen nach der Corona-Pause aber noch nicht. „Ein paar Mitglieder sind noch vorsichtig, vor allem die Älteren“, erzählt Erika Sattler. Von den sieben bis acht Mitgliedern sind aktuell lediglich vier dabei. Zuhause basteln aber sei vor allem bei den Osterkerzen problematisch. „Wir müssten die Wachsplatten hin- und herfahren. Und dann die fertigen Kerzen, das ist schwierig“, sagt die Olchingerin. Außerdem genießen die Frauen das Basteln in Gesellschaft. Es wird geratscht und gelacht.

Hat den Faden in der Hand: Erika Sattler, Vize-Leiterin der Bastelgruppe. © Weber

Über 100 Palmbuschen seien so in den vergangenen Wochen entstanden. Daneben unzählige bunte Kerzen mit verschiedenen Kreuzmotiven darauf oder auch mal einem Lamm. „Wir haben verschiedene Vorlagen, meist aus dem Internet, die uns als Anregung dienen“, sagt Erika Sattler. Das Wachs für die Kerzen holen die Mitglieder des Bastelkreises von einer Manufaktur aus der Region.

Die Palm- und Buchszweige werden gespendet. „Im kompletten Freundes- und Bekanntenkreis weiß man mittlerweile, dass wir zu dieser Jahreszeit gespendete Zweige brauchen“, erzählt Erika Sattler. So komme jedes Jahr etwas zusammen.

Neben den Osterkerzen und Palmbuschen werden auch kleinere Artikel, die sich zum Verschenken eignen, wie Holzfiguren oder genähte Kissen und Taschen angeboten – alles selbstverständlich handgemacht. Neu sind in diesem Jahr selbst gemachte Traubenkern- und Dinkelkissen, verrät Erika Sattler. Es gibt aber auch Marmeladen, Liköre und Salben.

Für das leibliche Wohl der Besucher am Wochenende ist mit Kuchen, Torten, Weißwurst und Wiener gesorgt. „Wir freuen uns sehr darauf, dass der Osterbasar endlich wieder stattfinden darf“, sagt Erika Sattler. Wer zukünftig den Bastelkreis mit Freude und Kreativität unterstützen möchte, kann sich bei Leiterin Sabine Schwimmer melden per E-Mail an sumsumbiene@aol.com.

Der Osterbasar öffnet am kommenden Samstag, von 14 bis 18 Uhr seine Türen im Pfarrsaal St. Elisabeth in Esting. Am Sonntag können Besucher von 9 bis 12 Uhr zum Frühschoppen mit Würstl und Brezen vorbeikommen.