Große Vorfreude auf beliebtes Hallenfest

Jede Hand wird gebraucht: Die Estinger Burschen, Alt-Burschen und Freundinnen werkeln fleißig, damit die Party am Wochenende steigen kann.

Am kommenden Samstag, 13. Mai, steigt ein sehr beliebtes Hallenfest. Am Wachtweg in Esting wird ab 18 Uhr zum ersten Mal mit der Partyband Sauwuid und DJ Christian Petereit gefeiert.

Esting - „Esting wird an diesem Abend zum Partyplaneten“, verspricht Tobias Röger von den Estinger Burschen.

Der Verein existiert bereits seit 1908. Früher gab es Hallenfeste bei der Familie Hatzl, später bei den Grubers in der Halle. Die (Alt-)Burschen und ihre Freundinnen helfen bei den Vorbereitungen mit bis zu 70 Personen. Die Feuerwehr übernimmt die Nachtwache.

Die Besucher (ab 16 Jahren), die sogar aus den Nachbarlandkreisen kommen, können sich auf eine lange Bar freuen. Für das leibliche Wohl sorgt die Metzgerei Jais mit einem Foodtruck, in dem man etwa Burger bestellen kann. gar