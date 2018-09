Fahrradfahrerin leicht verletzt

Ein 39-jähriger Autofahrer hat einer 60-jährigen Radlerin die Vorfahrt genommen und einen Unfall verursacht.

Der Olchinger fuhr am Montagvormittag auf der Münchner Straße und wollte nach links in die Hauptstraße einbiegen. Auf der Hauptstraße radelte die 60-Jährige – ebenfalls aus Olching – in Richtung Stadtmitte. Laut Polizei übersah der Pkw-Fahrer die Frau, Rad und Auto prallten zusammen. Die Radlerin erlitt eine Schürfwunde am Arm und der Lenker wurde leicht verkratzt. Am Auto entstand kein Schaden. Der 39-Jährige muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.