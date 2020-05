Familie auf Feiertagsausflug: Plötzlich beginnt das Auto zu qualmen

Auf der A8 auf Höhe der Ausfahrt Bruck/Dachau ist am Vatertag ein Auto in Flammen aufgegangen. Es muss zu dramatischen Szenen gekommen sein.

Geiselbullach - Ihren Feiertagsausflug hatte sich eine junge Familie aus dem Raum Augsburg wohl ganz anders vorgestellt: sie war gerade auf der A8 in Richtung München unterwegs, als andere Verkehrsteilnehmer sie anhupten und gestikulierend darauf aufmerksam machten, dass ihr Fahrzeug ungewöhnlich heftig rauchte.

Als der Fahrer den Pkw auf dem Standstreifen in Höhe Geiselbullach zum Stehen brachte, schlugen bereits Flammen auf der Beifahrerseite unter dem Fahrzeug hervor. Mit der beherzten und schnellen Hilfe mehrerer Augenzeugen konnten die Eltern ihre beiden Kinder aus den Kindersitzen im Fond des Wagens holen – alle vier Familienmitglieder blieben dadurch unverletzt, wie die Feuerwehr Geiselbullach berichtet. Die Feuerwehr Geiselbullach und die Feuerwehr Feldgeding (Kreis Dachau) konnten das brennende Fahrzeug rasch löschen, trotzdem entstand Totalschaden an dem Auto. Es kam für rund eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen in Richtung München.

Auch interessant: Das Geheimnis des Feuerteufels - ein Brucker Regio-Krimi.

Lesen Sie außerdem: Der Blaulichtticker für die Region FFB