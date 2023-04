Fehlzündungen und Stichflammen: Polizei greift in Tuning-Szene durch

Von: Thomas Steinhardt

Die Polizei kontrolliert getunte Autos (Symbolfoto). © Roland Weihrauch

Die Polizei hat bei einer Tankstelle in Geiselbullach Autos aus der Tuning-Szene kontrolliert. Und einiges dabei entdeckt.

Olching - Am sogenannten „Car-Freitag“ oder auch „Carfriday“ treffen sich deutschlandweit jedes Jahr Autobegeisterte aus der Tuning-Szene, um traditionell in die neue Saison zu starten, berichtet die Polizei. Ein Ausfluss daraus seien allerdings zumeist Geschwindigkeitsüberschreitungen sowie andere Verstöße gegen die geltenden Straßenverkehrsregeln, welche die allgemeine Verkehrssicherheit stark belasten können.

Beliebter Treffpunkt

Im Laufe der Zeit entwickelte sich unter anderem eine Tankstelle im Gemeindebereich Olching/ Geiselbullach zu einem beliebten Treffpunkt der Szene, berichtet die Polizei. Unter Federführung der Polizeiinspektion Olching, mit Unterstützung weiterer Polizeidienststellen, sei daher am vergangenen Freitag eine konzertierte Kontrollaktion durchgeführt worden.

Erlaubnis erloschen

Zeitweise fanden sich am Freitagabend rund 50 bis 70 Fahrzeuge gleichzeitig auf dem Tankstellengelände und in der näheren Umgebung ein, die eindeutig der Szene zugeordnet werden konnten. Insgesamt 21 Einsatzkräfte der Polizeiinspektionen Olching und Dachau sowie der Zentralen Einsatzdienste Fürstenfeldbruck und der Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck kontrollierten die zahlreichen Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller.

21 Pkw waren laut Polizei technisch so verändert, dass deren Betriebserlaubnis erlosch. Fünf beanstandete Fahrzeuge mussten zur Erstellung eines Gutachtens noch direkt vor Ort sichergestellt und abgeschleppt werden. In den meisten Fällen wurden an den Pkw unzulässige technische Veränderungen vorgenommen, die teils zu erheblichen Sicherheitsmängeln führten.

Fehlzündungen und Stichflammen

So fiel beispielsweise ein BMW durch starke Fehlzündungen und kurze Stichflammen auf, die aus dem Auspuff kamen. Bei der anschließenden Kontrolle wurde festgestellt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit der Katalysator entfernt wurde, berichtet die Polizei.

Im Rahmen der Kontrollaktion wurden ebenso Geschwindigkeitsmessungen auf einer nahen Bundesstraße im Gemeindebereich Bergkirchen durchgeführt. Insgesamt wurden dabei 231 Geschwindigkeitsverstöße, davon 140 im Anzeigen- und 91 im Verwarnungsbereich, festgestellt. Besonders hervor tat sich hier ein junger Mann, der mit 118 Stundenkilometern bei erlaubten 70 unterwegs war. Dieser muss nun mit einer empfindlichen Geldbuße und einem Fahrverbot rechnen.

Unter Drogen

Des Weiteren stand ein 24-jähriger Fahrzeugführer unter Einfluss von Drogen und führte in seinem Fahrzeug weiteres Cannabis mit sich. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von rund 500 Euro, zwei Punkte in Flensburg sowie ein einmonatiges Fahrverbot zu. Zudem wird gegen ihn und seinen Beifahrer wegen einem Verstoß nach dem BtMG ermittelt, berichtet die Polizei

Insgesamt betrachtet zeige das Ergebnis der Kontrolle, dass sich viele Fahrer oft der Gefahren, die durch ihr Fehlverhalten entstehen, nicht bewusst sind. „Wir werden uns auch in Zukunft mit der Szene intensiv beschäftigen und deren Verhalten im Auge behalten. Zur Sicherheit Unbeteiligter, genauso aber auch, um deren Mitglieder vor sich selbst zu schützen,“ erklärt Erster Polizeihauptkommissar Hartwin Lang, Dienststellenleiter der Polizeiinspektion Olching.

