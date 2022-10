Feuer in Haus: Brandstiftung vermutet, Verdächtiger festgesetzt

Von: Helga Zagermann

Am frühen Samstagmorgen hat in Olching ein Haus gebrannt. Die Kripo geht von Brandstiftung aus. © Uli Deck

Am frühen Samstagmorgen hat in Olching ein Haus gebrannt. Die Kripo geht von Brandstiftung aus. Nahe des Einsatzortes wurde ein Mann aufgegriffen, der sich verdächtig verhalten hatte.

Olching - Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und es wurde Haftbefehl beantragt. Der Mann wird noch am Sonntag einem Untersuchungsrichter vorgeführt. Der entscheidet, ob der 26-Jährige in U-Haft muss.

Laut Polizeipräsidium Oberbayern Nord trieb sich der Mann aus dem Raum München auffällig in der Nähe des Brandortes herum und beobachtete den Einsatz. Als man ihn ansprach, machte er zweifelhafte Angaben. Daher sei er festgenommen worden.

Nach ersten Erkenntnissen der Ermittler war der Brand an einem Grill im Garten ausgebrochen. Dann griff das Feuer auf das Haus über. Laut Feuerwehr stand der an das Gebäude angebaute Wintergarten unter Vollbrand, als die Einsatzkräfte an der Roggensteiner Straße ankamen. Die Flammen schlugen dann hoch zu einem Balkon einer Wohnung im ersten Stock.

Bewohner des Hauses hatten das Feuer gegen 5.25 Uhr bemerkt einen Notruf abgesetzt. Ein Paar und zwei weitere Bewohner brachten sich laut Feuerwehr selbst in Sicherheit. 28 Einsatzkräfte der Feuerwehren Olching und Esting waren vor Ort. Unter Atemschutz wurden alle vier Wohnungen des Hauses durchsucht, um sicher zu gehen, dass niemand im Feuer eingeschlossen ist. Die Feuerwehr war bis 11 Uhr an der Brandstelle beschäftigt, nachmittags nochmals.

Die Polizei gibt den entstandenen Sachschaden derzeit mit rund 250.000 Euro an. Dabei handle es sich aber nur um eine grobe Schätzung, heißt es.

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat noch in der Nacht die Ermittlungen aufgenommen. Nähere Angaben, inwieweit sich der aufgegriffene Mann verdächtig verhielt, macht die Polizei derzeit nicht. Zudem geben die Ermittler im Moment keine Auskünfte dazu, warum man von Brandstiftung ausgeht. Es handle sich um Täterwissen, heißt es, das man zum jetzigen Stand der Untersuchung nicht preisgeben könne und wolle.

