Feuerwehrhaus Graßlfing: Debatte über Baukosten spaltet den Stadtrat

Von: Kathrin Böhmer

Teilen

Wird größer und sicherer: Das Feuerwehrhaus in Graßlfing. © Andreas Schwarzbauer

Dass das sanierungsbedürftige Graßlfinger Feuerwehrhaus umgebaut werden soll, war bereits beschlossen. Weil die Baupreise explodieren, konnte der Stadtrat aber noch einmal abstimmen - mit überraschendem Ausgang.

Olching – Bauherren haben es derzeit nicht leicht. Kalkulation ist Glückssache. Die Stadt Olching versucht es aber zumindest. Deshalb wollte man die ersten Auftragsvergaben für das Feuerwehrhaus Graßlfing abwarten und sehen, wohin sich die Preise in Pandemie- und Kriegszeiten entwickeln. Jetzt zeichnet sich ab: Alles ist 20 Prozent teurer. Das Gesamt-Budget muss um 600 000 Euro auf 3,5 Millionen Euro hochgeschraubt werden (ursprünglich waren einmal rund zwei Millionen eingeplant). Dafür brauchte es das Okay vom Stadtrat.

Ausgeschrieben worden waren bereits Baumeisterarbeiten, Elektro- und Raumlufttechnik sowie Heizungs- und Sanitärarbeiten (für letztere wurde noch kein Angebot abgegeben). Bürgermeister Andreas Magg (SPD) sagte, dass man mit diesem Auftragspaket die Hälfte der erwarteten Kosten bestritten habe.

Hauptausschuss war sich (fast) einig

Der Hauptausschuss hatte als vorberatende Instanz bereits in der Vorwoche mit nur einer Gegenstimme grünes Licht gegeben. Lediglich Andreas Teichmann (FDP) hatte Bedenken wegen der Finanzierung. 8,5 Millionen Euro aus Grundstücksverkäufen seien eingeplant. „Ich weiß nicht, wie nur eine Million Euro zustande kommen soll.“

Doch zwei Fraktionen machten nach dem Ja im Hauptausschuss eine Kehrtwende: Grüne und Freie Wähler Olching (FWO). Bei der Öko-Partei war das nicht ganz so überraschend. Grünen-Chefin Ingrid Jaschke hatte schon früher Bauchschmerzen angedeutet. Eine Kostensteigerung auf 3,5 Millionen Euro sei „kein Pappenstiel“ bei der finanziellen Lage. Zudem fehle ein Gewerk, weshalb der Anteil eben nicht bei den genannten 50 Prozent liege. Jaschke stellte den Antrag, die Entscheidung zurückzustellen und auf das Ergebnis der Fortschreibung des Feuerwehrgutachtens (siehe Kasten) zu warten. Sie führte an, dass es einen Konsens gegeben habe, keine Beschlüsse zu fassen, bevor der Masterplan vorliege. Das sollte ja im September der Fall sein.

Überraschende Kehrtwende durch die FWO

Überraschender war da schon der neue Bündnispartner in dieser Sache: die FWO, in deren Reihen der Chef-Kommandant der Olchinger Feuerwehren, Josef Gigl, sitzt. FWO-Fraktionsvorsitzender Ewald Zachmann schloss sich dem Grünen-Antrag an. Er fordert eine Gleichbehandlung. „Eine Feuerwehr braucht den Bedarfsplan als Grundlage, die andere nicht.“ Sprich: Olchings Feuerwehr (geplante 14 Millionen Euro Budget für den Neubau) muss auf das Gutachten warten, Graßlfing nicht. Und das nur, weil die größte Fraktion das so wolle.

Das war eine Attacke gegen die CSU. Deren Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer entgegnete, dass das Gutachten seines Wissens nach keinen Einfluss auf den Standort habe. „Ich weiß nichts anderes.“ CSU-Feuerwehrreferent Lorenz Widmann habe dies bestätigt. Um den bereits getätigten Projektbeschluss zu ändern, müssten außerdem, neue Gesichtspunkte auftauchen. Auch dies sei nicht der Fall. „Die Preissteigerung nehmen wir zähneknirschend zur Kenntnis“, so Bauer. Er verwies aber auch auf eine Inflationsrate von um die acht Prozent.

Andeutungen zum Feuerwehr-Gutachten Aus zwei Fraktionen kamen gewisse Andeutungen hinsichtlich des Feuerwehrbedarfsplans, den die Stadt ja fortschreiben lässt. Dieser soll Aufschluss darüber geben, wie die Feuerwehren der Stadt ausgestattet werden müssen.

Nachdem ihre Fraktion den Antrag auf Aufschub gestellt hatte, machte Grünen-Stadträtin Marina Freudenstein klar: „Wir wollen das Projekt nicht absägen.“ Es gehe nur um den Beschluss, die Finanzsumme zu erhöhen. Zudem bestehe die Möglichkeit, dass das Gutachten interne Verschiebungen aufweise. Und da wurde es interessant: „Nicht, dass wir in die Bredouille kommen, ein fünftes Feuerwehrhaus zu bauen.“

Lediglich Andeutungen machte zudem Olchings federführender Kommandant Josef Gigl (FWO), der an dem Gutachten mitarbeitet. „Ich kenne Inhalte des Feuerwehrbedarfsplans.“ Er hielt sich vage: „Ich weiß nicht, wie es in Ihren Köpfen verarbeitet wird.“ Ohne konkret etwas zu sagen, warnte er quasi indirekt vor bösen Überraschungen durch das Gutachten. Klar stellte er nur: Dass es grundsätzlich vier Standorte gibt, daran sei nichts zu rütteln. Wie er abstimmen werde, müsse er sich aber noch überlegen.

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) machte daraufhin klar, dass er Teile dieser Wortmeldung für hoch problematisch halte.

Immer wieder wurde während der Debatte fraktionsübergreifend betont, dass die Grundstruktur der Olchinger Wehren erhalten bleiben soll. CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer nannte bekannte Gründe: Die Ortsnähe diene der Motivation und Identifikation und somit Mitgliedergewinnung.

Jede Stimme zählte

Bürgermeister Magg (SPD) bestätigte: „18 Prozent tun weh, sind aber noch kein Betrag, um das Projekt aufzugeben.“ Er mahnte zur Eile, da drei bis vier Monate preislich viel ausmachen könnten. Zudem würde der Feuerwehrbedarfsplan sicherlich nicht einfach so abgesegnet, was das Projekt wieder verschieben würde.

SPD-Fraktionssprecher Ralf Greim griff noch einmal den Ball auf: „ Die Projektgenehmigung war meines Erachtens erteilt, bevor wir das Feuerwehrgutachten beschlossen haben.“ Die Debatte wurde nach einer Stunde per Geschäftsordnungsantrag beendet. Beim Beschluss zählte dann jede Stimme: Er wurde mit 15:11-Stimmen angenommen. Dafür waren CSU und SPD (nur Feuerwehr-Skeptiker Karl Haschke nicht), und Josef Gigl (FWO) war letztlich auch im Boot. Der Umbau des Feuerwehrhauses kann somit starten.