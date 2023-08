Finanzspritze fürs Team vom Stadtmarketing

Von: Andreas Schwarzbauer

Die Stadt unterstützt den Stadtmarketingverein Olching weiter. © Felix Schlikis/Lobeca/IMAGO

Für diese Entscheidung gab es sogar Klopfapplaus: Der Stadtmarketingverein Olching erhält eine weitere Finanzierungshilfe. Damit soll das nun ehrenamtliche Vorstandsteam personelle Unterstützung bekommen. Großes Lob gab es für das Engagement – zuletzt beim Aktionstag im Gewerbegebiet.

Olching – Der Stadtmarketingverein Olching erhält eine Anschlussförderung in Höhe von 51 500 Euro. Das hat der Stadtrat einstimmig beschlossen. Die Beratungen hatten bereits zwei Wochen zuvor im Hauptausschuss stattgefunden.

Ursprünglich mehr beantragt

Der Verein, dem jetzt 152 Unternehmen angehören, wurde Ende 2018 mit einer Anschubfinanzierung gegründet. Die Stadt leistet außerdem einen Mitgliedsbeitrag von 3500 Euro. Die Finanzierung war eigentlich auf drei Jahre befristet und wurde dann bis Ende Oktober 2023 verlängert. Zur besseren Planungssicherheit sollte nun erneut über die Weiterführung entschieden werden.

Der Stadtmarketingverein hatte ursprünglich einen jährlichen Zuschuss von 61 500 Euro beantragt, um seine Geschäftsstelle mit zwei Projektassistenten besetzen zu können. Die beiden Vorsitzenden Sandra Pfend-Strobel und Marcel Gemmeke verwiesen in einem Schreiben an die Stadt auf mehrere Großveranstaltungen wie die lange Künstlernacht, den Tag der Kunden oder die Radl-Quiz-Tour, die der Verein organisiert hat, um die Attraktivität des Standorts zu stärken. Außerdem habe sich der Verein auch in Krisenzeiten als Mittler und Ansprechpartner etabliert, wie beispielsweise während der Sperrung der Hauptstraße 2019. Die Stadtverwaltung werde durch Erhebungen wie zur Stimmungslage während Corona entlastet. In der Pandemie habe man laufend aktuelle Informationen weitergegeben.

Jüngste Aktion war ein Riesenerfolg

Bürgermeister Andreas Magg (SPD) betonte bereits im vorberatenden Hauptausschuss den Mehrwert des Stadtmarketings. Jüngstes Beispiel sei der Tag der offenen Tür im Gewerbegebiet an der B471 gewesen. 5000 bis 6000 Besucher hätten hinter die Kulissen der teilnehmenden Firmen geblickt. Er und die Verwaltung sprachen sich dafür aus, den Verein mit jährlich 51 500 Euro zu fördern.

Tomas Bauer (CSU) hielt dies im vorberatenden Hauptausschuss für einen guten Kompromiss, denn einerseits sei Wirtschaftsförderung Aufgabe der Stadt. Andererseits müsse eine Finanzierung in dieser Größenordnung gut begründet werden. Seine Fraktionskollegin Maria Hartl betrachtete es als „Investition in die Zukunft“.

Marina Freudenstein (Grüne) machte hingegen bei den Vorberatungen die Neuausrichtung des Vereins Kopfzerbrechen. Das Stadtmarketing findet seit August 2022 keinen hauptamtlichen Geschäftsführer mehr und plant daher im November eine Umstrukturierung.

Dann soll ein ehrenamtlicher Vorstand mit Unterstützung von zwei Assistenten die Projekte umsetzen. Freudenstein meinte allerdings: „Wir wollten eigentlich eine Professionalisierung des Stadtmarketings durch einen Hauptamtlichen.“ Ihre Parteikollegin Ingrid Jaschke war ebenfalls skeptisch: „Die Erwartungen, die wir 2018 in die Gründung gesetzt haben, wurden nicht erfüllt. Und ohne Kenntnis der neuen Satzung ist es für mich schwierig, zuzustimmen.“

Ähnlich sah es Ewald Zachmann (FWO). Auch er habe andere Vorstellungen von dem Verein gehabt, aber offenbar sei kein Geschäftsführer für das Gehalt zu finden gewesen. „Jetzt wissen wir nicht, welche Neuerungen kommen. Ob es das Gelbe vom Ei ist und die Stadt voranbringt, müssen wir dann eruieren.“

Andreas Teichmann (FDP) mahnte wiederum in der Stadtratssitzung, man solle sich grundsätzlich überlegen, wohin man will. Das erleichtere es für den Verein: „Dann muss er nicht Jahr für Jahr wieder betteln.“