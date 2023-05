Französische Freunde meistern Bayern-Olympiade mit Bravour

Souverän mit nur drei Schlägen zapfte Bürgermeisterin Marianne Darfeuille das Bierfass an.

Olching

In der Braumanufaktur Olching war am Samstag ordentlich was los. Anlass hierfür war der Abschied von der französischen Delegation aus Feurs rund um Bürgermeisterin Marianne Darfeuille.

Olching – Die waren wegen der nunmehr 60-jährigen Städtepartnerschaft zwischen Olching und Feurs zu Besuch. Bei einem bayerischen Abend mit zünftiger Brotzeit und Blaskapelle sagten die Gastgeber „Servus“ zu ihren Freunden. Vorher mussten die sich aber noch bei der Bayernolympiade behaupten.

„Wir haben da schon ein paar Späßchen eingebaut. Da müssen die sich a bissl plagen“, scherzte Stadtrat Andreas Hörl. Mit Bürgermeisterin Marianne Darfeuille waren fast 50 Funktionsträger aus Verwaltung, Stadtrat und Stadtgesellschaft angereist. Zum Abschied schien es angemessen, noch einmal ordentlich etwas aufzubieten. Zumal „die sich immer eine Riesen-Mühe machen, wenn wir in Frankreich sind“, erzählte Hörl. Rausgekommen ist eine Bayern-Olympiade mit Masskrugstemmen, Baumsägen und Wettnageln.

Bevor die Spiele beginnen konnten, wurde erst mal der bayerische Abend eingeläutet. Die Delegation aus Feurs, wurde bei ihrer Ankunft auf Gut Graßlfing von der Olchinger Blaskapelle begrüßt. Das sorgte gleich zu Beginn für ordentlich Stimmung. Die Franzosen versammelten sich um die Kapelle, klatschten mit und machten Erinnerungsfotos.

Drinnen war dann erst einmal Raum für ein wenig Austausch. An gemischten Tischen unterhielten sich die Gäste mit den Olchingern – je nach Möglichkeit auf Französisch, Englisch, Deutsch oder mit der Hilfe von Dolmetschern. Die kamen vom Fremdspracheninstitut München und vom Gymnasium Olching. Die Elftklässler waren mit Lehrerin Sabine Tripodoro da, die selbst schon mehrfach in Feurs war und seit sieben Jahren den Schüleraustausch betreut. Sie sagt: „Für die Schüler ist das super, um die Sprache, die sie lernen, anzuwenden.“

Danach begrüßte Bürgermeister Andreas Magg die Gäste offiziell und dankte allen an der Organisation Beteiligten. Magg fasste sich kurz, denn „die französischen Freunde warten auf das Bier und das ist da drin.“ Der Rathauschef zeigte auf das Fass auf der Bühne und leitete so zur ersten Herausforderung ein, die eine der größten für bayerische Bürgermeister sei: das Anzapfen. Amtskollegin Marianne Darfeuille wurde kurz eingewiesen und behauptete sich souverän mit nur drei Schlägen.

Anschließend begann die Bayernolympiade mit dem Masskrugstemmen. Eines der „Späßchen“ von Hörl war die freie Auswahl der Krüge. Darunter ein Zinnkrug. „Wenn da einer besonders gscheit ist und den nimmt, hat er verloren. Der is sauschwar.“ Die Franzosen fielen darauf aber nicht rein und mieden das elf Kilo schwere Ungetüm. Vor johlendem Publikum entschieden sie den Wettbewerb 2:0 für sich und gewannen so zwei Masskrüge mit dem Olchinger Stadtwappen.

Es folgte eine Einlage der Schuhplattler vom Trachtenverein Graßlfing. Unter ihnen Stephan Rötsch: Der 14-Jährige trat erst vor wenigen Tagen in Gauting zur WM an und konnte den 16. Platz für sich verbuchen. Daraufhin durften die Gäste ins Allerheiligste der Braumanufaktur, um exklusiv die Olchinger Festweiße fürs Volksfest zu verkosten. PATRICK TIETZ

