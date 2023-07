Dahoam-Festival: Freiluft-Party mit Ausnahme-Genehmigung

Von: Kathrin Böhmer

Neuer Wirt mit vielen Ideen: Peter Helfer hat im März die SCO-Vereinsgaststätte übernommen und will ihr nun Leben einhauchen – mit einem Festival. Festival statt Fußball – geht das? Probleme mit Anwohnern © PETER WEBER

Ein Open-Air der Extraklasse steigt am Freitag in Olching. Das Areal des SCO an der Toni-März-Straße wird zum Festivalgelände. Die Genehmigung war nicht einfach.

Olching – Hauptband ist die Spider Murphy Gang. Das Konzert ist laut Veranstalter und Wirt Peter Helfer längst ausverkauft mit 1800 Tickets. Klar ist aber schon jetzt: Die Sache wird es so nur einmal geben. Denn sie ist etwas heikel.

„Skandal im Sperrbezirk“: Das ist einer der Kulthits der Spider Murphy Gang, die ganz offensichtlich immer noch sehr gut zieht. Obwohl sie in der Region gar nicht so selten vertreten ist, reißen sich die Menschen um die Tickets für das Dahoam-Open-Air am Freitag auf dem Gelände des SCO. „Ich hätte locker 3000, 4000 Karten verkaufen können“, sagt Peter Helfer, Wirt der erst im März neu eröffneten Gaststätte „Dahoam“, zugleich SCO-Vereinsheim. Habe er aber nicht. Denn erlaubt sind maximal 1800 Gäste.

Dahoam-Festival: Auch Nicki kommt

Und die können sich neben den Münchner Kult-Musikern noch auf Nicki freuen, die in den 1980er-Jahren viele mit „I bin a bayerisches Cowgirl“ bezirzte. Für den Lokalkolorit sorgt die Olchinger Band Kopfeck auf der Bühne in den Amperauen.

Helfer selbst steht auf bayerische Musik und so kam die Idee auf, das Festival zu veranstalten. Immerhin hat er gerade einen nicht gut laufenden Laden übernommen. „Die Sportgaststätte war ja tot“, sagt Helfer. Die Pächter wechselten ständig. Nun machte der Daxerhof-Wirt daraus das Dahoam, das sich großer Beliebtheit erfreut. „Und es sind wahrlich keine leichten Zeiten für die Gastronomie.“ Mit einem besonderen Highlight sollte dem Ganzen die Krone aufgesetzt werden.

Dahoam-Festival: CSU bohrt nach

Doch das „Dahoam-Open-Air“, das seit Monaten eifrig beworben wird, rief bei einer Partei im Stadtrat Skepsis hervor. „Es kursierten Gerüchte, dass schon über 2000 Tickets verkauft wurden“, erklärt CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer. Da wollte man nachbohren.

Vor drei Wochen reichten die Christsozialen einen Antrag ein, mit dem sich der Olchinger Hauptausschuss in der nicht-öffentlichen Sitzung befasste. Im Prinzip ging es um die Kern-Frage: Ist das Festival auf dem Fußballplatz überhaupt zulässig?

Dahoam-Festival: Die Hintergründe

Hierzu muss man wissen: Die Fläche gehört der Stadt. Der Sportverein hat sie gepachtet und der Vertrag ist an Bedingungen geknüpft. Einschließlich: das Areal darf nur für Sportzwecke benutzt werden. Das ist Usus, auch bei anderen Vereinen.

In diesem Fall habe man aber eine Ausnahme gemacht, wie es aus dem Rathaus auf Tagblatt-Nachfrage heißt. Denn: „Es handelt sich um eine einmalige Veranstaltung im Rahmen der Neueröffnung der Vereinsgaststätte.“ Und diese sei ordnungsgemäß genehmigt worden.

Helfer habe bereits im April angefragt, zunächst für 1000 Personen, was lediglich anzeigepflichtig ist. Dann wurde aufgestockt.

Und bei 1800 war eben eine Genehmigung erforderlich. Dazu gehört ein Sicherheitskonzept. Darüber hinaus gebe es diverse Auflagen, beispielsweise um die Anwohner vor Lärm zu schützen. Um 23 Uhr ist Schicht im Schacht, die Polizei wird vor Ort sein, ebenso Vertreter der Verwaltung. Die Genehmigung lag laut Rathaus ordnungsgemäß vor, übrigens schon bevor die CSU danach gefragt hat, wie es heißt.

Die Debatte

CSU-Fraktionsvorsitzender Tomas Bauer sieht die Sache anders. „Die Verwaltung hat das Ding von Anfang an versemmelt.“ So habe in der Stadt niemand an die Konditionen im Pachtvertrag gedacht. „Weil die zuständigen Abteilungen nicht miteinander reden.“ Den Schuh müsse sich Bürgermeister Andreas Magg (SPD) anziehen.

Bauer fürchtet diverse Probleme: unter anderem eine Ungleichbehandlung von Vereinen. Plus: genervte Anwohner, mit denen es bereits eine Übereinkunft in Sachen Speedway und Volksfestplatz gebe. Bauer gibt weder Helfer noch dem SCO eine Schuld. Und er befürwortet, dass man die Sache nun so gelöst habe. Bei einer Absage wäre es sicherlich sehr teuer geworden für den Verein oder Helfer. „Aber man hätte die Veranstaltung einfach von vorn herein auf dem Volksfestplatz stattfinden lassen sollen. Dann hätte die Stadt auch noch Miete erhalten.“

Peter Helfer jedenfalls kann den Wirbel nicht so ganz nachvollziehen. Er habe sich korrekt verhalten. Für Vereinsmitglieder gab es sogar billigere Tickets. Einen Skandal könne er hier jedenfalls nicht sehen. „Ich komme mir trotzdem vor wie ein Schwerverbrecher.“

