Erfolgreiches Freiluft-Theater nimmt zweiten Anlauf: Hoffnung auf gutes Wetter

Eindruck aus dem Jahr 2021. © mm

Vor zwei Jahren war die Premiere des Freilufttheaters der Volksbühne Olching auf Gut Graßlfing ein voller Erfolg. Das Wetter brachte allerdings einige Probleme mit sich.

Olching – Trotzdem wird heuer ein zweiter Versuch gestartet. Auf Dauer werden sich die Theaterer aber sowieso nach einer neuen Heimat umsehen müssen.

Allzu viel mag Theater-Vorsitzender Andreas Popovits noch nicht verraten über „Quadrat-Ratschn-Schlammassl“, dem neusten Schwank der Volksbühne Olching. Nur so viel: Schauplatz wird ein Hinterhof der 1970er-Jahre sein. Und „humorvoll und lustig“ wird’s, wie üblich bei den Olchinger Laiendarstellern. Gespielt wird auf der Theaterwiese hinter dem Gut Graßlfing. Heuer findet also wieder Freilufttheater statt.

Damit knüpft die Theatertruppe an ihre große Open-Air-Premiere „Verhexte Hex’“ vor zwei Jahren an. Die bereitete damals nicht nur den Schauspielern „wahnsinnigen Spaß“, sondern wurde auch von Publikum und Presse gefeiert. Laut Popovits sei es einer der großen Erfolge des Ensembles gewesen. Schließlich meisterten sie nicht nur ihr erstes Freilufttheater und begeisterten ihr Publikum. Obendrein geschah das alles trotz Pandemie.

Beim letzten Mal auf Kosten sitzengeblieben

Dabei saß die Sorge 2021 tief, dass das Stück wegen Corona platzen könnte. Aus gutem Grund. Schon einmal mussten sie ein komplett eingespieltes Stück wegen der Pandemie absagen. Lockdown statt Rampenlicht. „Bei vielen war die Motivation damals komplett niedergeschlagen“, erinnert sich der Vorstand an diesen Misserfolg.

Zum Glück blieben sie 2021 von solchen Kapriolen verschont. Einzig das Wetter meinte es damals nicht immer gut mit den Schauspielern. Zwei Vorführungen mussten wegen Regens abgesagt werden. In Folge dessen konnten sie nicht alle Kosten einspielen. „Wir wären mit einem kleinen Plus rausgegangen, so mussten wir minimal draufzahlen“, erzählt Andreas Popovits.

Termine vorgezogen

Das Wetter sei auch heuer das größte Risiko, deshalb habe man die diesjährigen Termine um einen Monat vorgezogen. „Im Juni ist das Wetter beständiger.“ Außerdem könne man die selbst gebaute Freiluftbühne vom letzten Mal wieder verwenden – das spart Kosten.

Das Stück

Bei der Auswahl des Stücks greift die Volksbühne auf den Autor Ralph Wallner zurück. Zum heuer siebten Mal (auch die „Verhexte Hex“, stammt aus dessen Feder). Wichtig sei bei der Auswahl zum einen gewesen, dass sich das Stück auch für draußen eigne und zum anderen, dass es heiter sei: „Wir wollen den Leuten einen schönen und lustigen Abend bereiten, der Alltag hat zum Nachdenken genug“, erklärt Popovits. Fünf bis sechs Stücke lasse man sich dann üblicherweise zum Probelesen kommen. Schlussendlich sei die Wahl dann auf „Quadrat-Ratschn-Schlammassl“ von Wallner gefallen.

Der Theater-Chef ist zuversichtlich, dass es der Volksbühne mit „Quadrat-Ratschn-Schlammassl“ wieder gelungen ist, ein Stück auszuwählen, „bei dem sich die Menschen ein paar Stunden gehen lassen können – mit witzigen Sprüchen, weil das Leben ja schon ernst genug ist.“

Die Mitglieder der Volksbühne jedenfalls freuen sich darauf, erneut Open-Air aufzutreten. Auch wenn sie das wegen des größeren Aufwands wohl nicht jedes Jahr machen werden. Aktuell planen sie eher alle zwei Jahre unter freiem Himmel zu spielen. Ansonsten ist der Trupp auch weiterhin im Cantina zu sehen.

Cantina-Gebäude ist verkauft worden

Dort spielen sie schon seit der Klubgründung 1926 auf (damals Gaststätte Metzgerwirt Olching). Wie lange das noch so sein wird, ist laut Popovits allerdings ungewiss. Man hoffe, dass der aktuelle Wirt Andreas Roth noch lange im Cantina bleibe, da mit ihm die Ära in der Spielstätte ende.

Das Gebäude selbst sei nämlich verkauft worden. Es sei also absehbar, „dass das nicht mehr ewig geht.“ Frühzeitig sei man deshalb an die Stadt herangetreten, um Hilfe bei Suche nach einem Nachfolgeobjekt zu erhalten. Bisher habe sich aber noch nichts getan.

Drei Wochenenden sind geplant

„Quadrat-Ratschn-Schlammassl“ wird an drei Wochenenden jeweils Freitag und Samstag zwischen dem 23. Juni und 8. Juli aufgeführt. Sollte das Wetter einmal nicht mitspielen, ist der jeweilige Sonntag als Ersatztermin eingeplant. Für das leibliche Wohl werden die Familie Günther und Renate Sirtl sorgen. Nähere Infos, auch zur Kartenreservierung, online auf der Webseite www.volksbuehne-olching.de. pat

