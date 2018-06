Friedliches Volksfest – aber Panne bei Programmen

Die Volksfestbesucher waren heuer besonders brav.

Olching– Die Polizei hatte kaum Einsätze, lediglich eine Verkehrsordnungswidrigkeit wegen Trunkenheit am Steuer, 0,5 Gramm Marihuana an der Skaterbahn, eine versuchte Körperverletzung (jemand wollte einen Wachmann erfolglos watschen) und eine Beleidigung (Hose herunterziehen). „So ruhig wie dieses Jahr war es eigentlich noch nie“, bilanziert ein Polizei-Sprecher.Das passt auch in das Bild, das Bürgermeister Andreas Magg von der Veranstaltung heuer mitnimmt. „Wir hatten Traumwetter und ein absolut friedliches Volksfest“, sagt der Rathaus-Chef, der selbst jeden Tag dabei war. Es sei traditionell einfach etwas ruhiger und gemütlicher. Tausende Besucher (sie werden nicht genau gezählt) hätten wieder mehr Essen genossen, was auch den Wirt freut. Der Getränkekonsum wird noch ausgerechnet. Auch die Fahrgeschäfte seien „extrem attraktiv“ gewesen, findet Magg. „Ich bin sehr zufrieden“, fasst der Rathauschef zusammen. Nichtsdestotrotz wünscht er sich für nächstes Jahr noch mehr Besucher.

Eine Panne beim Volksfest gab es im Vorfeld allerdings: Nicht alle Olchinger hatten ein Programm im Briefkasten. Einige Bürger beschwerten sich im Rathaus. Die Stadt hat mittlerweile nach der Ursache geforscht. Da die Zettel für das Volksfest in einem Anzeigenblatt eingelegt waren, besteht der Verdacht, dass der Austräger dieses einfach nicht überall eingeworfen hat – wegen der „Bitte keine Werbung“-Schilder. gar