Für neue Schule wird Straße verlegt

Mit dem Umbau der Schule in Graßlfing wird auch eine Verschwenkung der Schulstraße einhergehen. Damit soll noch heuer ein größerer Puffer zwischen Gebäude und Straße geschaffen werden.

Olching – Rund 1,2 Millionen Euro wird die 350 Meter lange Verschwenkung kosten, die Planer Erdun Rost vor Kurzem dem Bauausschuss vorstellte. Der Vorschlag sieht vor, dass die Maßnahme etwa auf Höhe des Kindergartens beginnen und Richtung Geiselbullach fortgesetzt werden soll. Ein Nebeneffekt der Verschwenkung: Sie bewirkt, dass durch die optische Verengung die an Schulen vorgegebenen 30 Stundenkilometer eher eingehalten werden.

Flächen sind vorhanden

Der für die Verschwenkung notwendige Flächen- beziehungsweise Grundstückstausch ist an einer Stelle laut Bauamtsleiter Markus Brunnhuber in trockenen Tüchern. Für die zweite Stelle steht demnächst der Notartermin. an. Es sei also alles gesichert, so Brunnhuber. Auf Nachfrage teilte er mit, dass man versuchen werde, die Maßnahme noch heuer zum Abschluss zu bringen.

So sollen zwei Fahrbahnen zu je 3,75 Meter Breite angelegt werden. Sie werden von einem Mittelstreifen geteilt, der an mehreren Stellen unterbrochen ist. „Die Schüler müssen so nicht die ganze Fahrbahn auf einmal überqueren“, wies Rost auf einen Sicherheitsaspekt hin,

Unter dem gleichen Gesichtspunkt sah der Planer auch die beiden Busspuren. „Darauf würde ich nicht verzichten“, riet er Bürgermeister Andreas Magg (SPD). Der hatte eingewandt, im öffentlichen Nahverkehr des Landkreises gebe es eine Neigung dazu, auf spezielle Busspuren zu verzichten.

Problem Eltern-Taxis

Robert Meier (CSU) unterstützte den Planer bei diesem Teilaspekt noch aus einem anderen Grund: Abgesetzte Busspuren würden auch dazu führen, dass Eltern beim Bring- und Holverkehr besser in Bahnen zu lenken seien. Um dem Problem der Eltern-Taxis noch weiter entgegenzuwirken, plant Rost neun sogenannte „Kiss-and-Drop“-Plätze, wo kurz angehalten werden kann, um Kinder – nach einem Bussi – aussteigen zu lassen.

In Bezug auf die Zufahrt zu den Lehrer-Parkplätzen war laut Landschaftsplaner Michael Heintz ein Spül- und Pumpwerk des Amperverbandes (AV) zunächst eher ein Fremdkörper. Doch Nachhaken beim Zweckverband habe eine Verschiebung dieses Gebäudes dann doch möglich gemacht.

Umweg zumutbar

Durch einen zentralen Abstellplatz für Fahrräder würde die Anlage des AV zumindest optisch ein wenig zurückgenommen, erläuterte Heintz dem Bauausschuss. Die Lehrer, die von Geiselbullach her kommen, sollen dennoch zunächst zum „Freundschaftskreisel“ fahren, um dann direkt „ihren“ Parkplatz anzusteuern. „Dieser kleine Umweg ist zumutbar“, sagte Heintz. Zudem könnten so Richtung Olching Staus durch mögliche Abbieger zu dem Parkplatz vermieden werden.

Klar ist, dass unter dem vorgesehenen Radweg Fernwärmeleitungen verlegt werden sollen. Laut Brunnhuber würden sich die Stadtwerke dies als Vorwegmaßnahme zutrauen. Heintz äußerte daran Zweifel. Magg erwiderte darauf, dass die Stadtwerke ein ortsansässig und mit den Gegebenheiten vertraut seien.

Die Erweiterung der Grundschule um einen Neubau samt Sanierung des verbleibenden Gebäudes soll zum Schuljahresbeginn 2020/21 abgeschlossen sein. Dies wird insgesamt über 20 Millionen Euro kosten.