So funktioniert Gemeinschaftsverpflegung: Für viele Münder kochen ist eine eigene Kunst

Petra Kainz kocht im Kindergarten St. Peter und Paul in Olching. Ihr ist auch wichtig, dass das Essen schmeckt und möglichst nichts weggeworfen wird. Wichtig ist eine gesunde Basis im Alltag, aber manchmal darf auch der Genuss im Vordergrund stehen. Gisela Schaelow Ernährungswissenschaftlerin © pat

Daheim haben es die Menschen selbst in der Hand, ob sie gesund essen. In Gemeinschaftseinrichtungen wie Altenheimen, Schulen oder Kitas ist man auf das Angebot vor Ort angewiesen. Ein Profi verrät: Bewusst kochen ist auch dort wichtig – allerdings müssen mehrere Aspekte berücksichtigt werden.

Landkreis – Das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) in Fürstenfeldbruck bietet regelmäßig Fortbildungen in diesem Bereich an. Bei der jüngsten Fachtagung über Gemeinschaftsverpflegung war auch Gisela Schaelow dabei. Sie leitet das Sachgebiet Gemeinschaftsverpflegung in Bruck und ist damit verantwortlich für den Bereich Oberbayern West.

Ihre Aufgabe besteht darin, gute Verpflegung in die Küchen der Gemeinschaftseinrichtungen zu bringen. Damit Verpflegung als gut gilt, sollten sich die Einrichtungen an vier Leitgedanken orientieren: Das Essen sollte gesund, nachhaltig und wirtschaftlich sein und den Lebensmitteln und Produzenten soll mit Wertschätzung begegnet werden.

50 Kinder

Eine, die die Leitlinien so gut wie möglich umsetzt, ist Petra Kainz. Sie kocht seit fünf Jahren für den Kindergarten St. Peter und Paul in Olching. Rund 50 Kinder versorgt sie Tag für Tag mit selbst gekochten Speisen. Dabei scheut die gelernte Hauswirtschafterin keine Mühen. Jeden Tag bekommen die Kinder einen Salat und eine Hauptspeise. Dazu gibt es abwechselnd selbst gemachte Suppe oder Nachtisch.

Fertigprodukte verwendet sie nur ganz selten. Zum Beispiel, wenn es Gnocchi oder Maultaschen gibt. Was geht, macht sie selbst: Salatdressing mit wenig Zucker und ohne Konservierungsstoffe („Da essen die Kinder komischerweise dann auch den Salat.“), Suppen mit Kartoffeln als Bindemittel, Naturjoghurt mit Obstpüree aus dem Garten der Kita bis hin zu selbst gemachten Spätzle, „damit die Kinder auch mal den Unterschied merken.“

Regional

Bei Petra Kainz wird „alles, was geht, frisch verarbeitet“. Dadurch bekommen die Kinder nicht nur gesundes Essen, sondern Kainz kann zudem jede Menge Verpackungsmüll vermeiden. Auch dadurch, dass sie regional und saisonal einkauft, schont sie die Umwelt, weil weite Transportwege entfallen. Um Lebensmittelreste zu vermeiden, nimmt sie sich jeden Tag die Zeit, durch alle Gruppen zu gehen und zu schauen, wie viele Kinder tatsächlich mitessen werden. „Damit’s halt aufgeht. Das ist der Anspruch an mich selbst.“

Auf all diese Aspekte zu achten, hat Kainz in ihrer Ausbildung zur Hauswirtschafterin gelernt – und beim AELF. Dazu hat sie sich selbstständig mit den Informationen beschäftigt, die das AELF zur Verfügung stellt. Sie hofft, ihren Speiseplan nach weiteren Seminaren optimieren zu können. Zum Beispiel mit dem „Speiseplan-Check“, mit dem sie dann über den Zeitraum eines ganzen Monats schauen kann, ob ihre Menüs den Kindern alle Nährstoffe zur Verfügung stellen, die sie für eine gute Entwicklung benötigen.

Wie wichtig das Thema Gemeinschaftsverpflegung sei, habe die Politik erkannt, als die Schulen immer mehr Richtung ganztags gegangen seien, sagt Ausbilderin Gisela Schaelow. Deshalb habe die bayerische Regierung ein Konzept für gute Gemeinschaftsverpflegung entwickelt. Dieses basiere auf den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.

Tischregeln

Gemeinschaftseinrichtungen seien dabei vielfältig und die Bedürfnisse unterschiedlich. Zum Beispiel sinkt bei älteren Menschen der Energiebedarf. Sie essen in der Regel kleinere Portionen. Nährstoffe wie Vitamine und Mineralstoffe brauchen sie aber trotzdem. Die müssen also in einer kleineren Portion konzentrierter vorhanden sein, damit die Gesamtmenge am Ende stimmt.

Bei Kindern kommt noch der Bildungsauftrag hinzu. Denen werden während des Essens auch Tischregeln vermittelt und sie sollen möglichst viele Lebensmittel kennenlernen. Daher gibt es in Bayern seit 2017 vier unterschiedliche Leitlinien: für Seniorenheime, Kitas, Schulen und Betriebskantinen.

Dass die Kinder trotz aller Mühen am liebsten Schnitzel mit Pommes oder Pfannkuchen essen, ist laut Gisela Schaelow übrigens kein Problem. Auch sie esse nicht nur Gesundes, gesteht die Ernährungswissenschaftlerin gerne ein. „Wichtig ist eine gesunde Basis im Alltag, aber manchmal darf auch der Genuss im Vordergrund stehen.“

