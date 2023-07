Abschluss an der Mittelschule: Große Feier für die besten Absolventen im Landkreis

Großartige Leistung erbracht: Die Amperschule war heuer Gastgeber der Ehrung für die besten Quali-Absolventen aus dem ganzen Landkreis. © Peter Weber

Sie haben es geschafft: Unter dem Motto „Du bist das Licht“ lud die Mittelschule Olching zur Ehrung der besten Qualis des Landkreises ein.

Landkreis/Olching – Als Gastgeber führten Rektor Ralf Siebenkäß und die Schüler der Bandklasse mit einem musikalischen Rahmenprogramm durch die Feierlichkeiten. Neben stolzen Eltern und Großeltern waren die jeweiligen Bürgermeister sowie Vize-Landrätin Martina Drechsler und Schulamtsdirektor Thomas Frey in Olching, um die Absolventen zu feiern.

Der Schulamtsdirektor betonte im Gespräch, man müsse „Menschen, die in besonderer Weise Leistung erbringen, Respekt und Anerkennung zollen.“ Gerade bei den Mittelschulen ginge das oft unter. Dem schloss sich Drechsler an. Sie sagte, es sei wichtig, nicht nur die Absolventen der Gymnasien und Realschulen zu würdigen.

Nach der musikalische Eröffnung durch die Bandklasse nebst Rektor Siebenkäß, der zur Gitarre griff, richtete Olchings Bürgermeister Andreas Magg seine Grußworte an die Gäste. Er beglückwünschte die Absolventen und meinte, dass auch Tina Turners Hit „Simply the best“ textlich gut zum Motto der Veranstaltung gepasst hätte. Magg würdigte neben der Leistung der Schüler auch die Lehrer und dankte ebenso den „Mamas und Papas, Omas und Opas“. Als Vater zweier Kinder wisse er, wie wichtig die Hilfe bei den Schulaufgaben sei. Gerade mit Blick auf Pandemie und Distanzunterricht.

Für die Schüler gehe nun ein Lebensabschnitt zu Ende, das sei schon etwas Besonderes, so Magg. Sie könnten aber optimistisch auf die Zukunft schauen. Denn sie hätten nicht nur hervorragende Leistung erbracht, sondern würden – mit Blick auf den Fachkräftemangel – von der Gesellschaft gebraucht.

Einen Tipp gab der Bürgermeister den Absolventen noch mit auf den Weg. Er riet ihnen, bei der Jobwahl nicht nur auf die Gehaltsmöglichkeiten zu achten, sondern „zu machen, was Ihnen am Herzen liegt – das, wofür Sie brennen. Dann werden Sie am Ende auch erfolgreich sein.“

Auch die stellvertretende Landrätin Martina Drechsler griff in ihrer Rede das musikalische Rahmenprogramm der Veranstaltung auf: „We are the champions“ von Queen gelte heute für die Absolventen. Weiter lobte sie die Leistung der Prüflinge, hinter der Fleiß stecke. Dem schloss sich auch Schulamtsdirektor Thomas Frey in seiner Rede an. Die Schüler seien „die Besten – ohne Wenn und Aber.“ Den Eltern dankte er für ihren Beitrag mit einem „Vergelt’s Gott.“ Bei der anschließenden Vergabe der Urkunden konnten sich insgesamt 24 Absolventen aus dem Landkreis über die Ehrung freuen.

Rektor Siebenkäß verzichtete auf seine Abschlussrede. Er sei kein „Mann großer Dankesworte“. Stattdessen gab er mit der Bandklasse zusammen die Schulhymne zum Besten. Im Anschluss der Veranstaltung lud die Mittelschule Olching auf einen Stehimbiss ein. Die Schüler der Kochklasse hatten sich dabei selbst übertroffen. Patrick Tietz